Este viernes 9 de enero apareció la sorprendente noticia de que Hirving Lozano no continuará su carrera en San Diego FC, a tan solo un año de su llegada a la MLS. Tyler Heaps, Director Deportivo de la institución, anunció la salida del mexicano a través de una rueda de prensa.

Faltan tan solo cinco meses para que inicie el Mundial 2026 y ahora el futuro de ‘Chucky’ Lozano es incierto, aunque el extremo mexicano ya tendría un destino asegurado para continuar su carrera. Es más, el futbolista se volvería a encontrar con un viejo conocido.

El próximo equipo de Hirving Lozano

De acuerdo a lo revelado por el periodista Daniel Chapela durante el programa Futbol de Primera junto con Andrés Cantor, Hirving Lozano ya ha recibido algunas ofertas de la MLS y el equipo con más posibilidades de quedarse con ‘Chucky’ es Atlanta United.

Recordemos que el entrenador de Atlanta United es Gerardo Martino, quien regresó al equipo estadounidense para atravesar su segundo ciclo en la institución. El técnico argentino ya conoce y dirigió a Hirving Lozano en la Selección Mexicana.

Gerardo Martino volvería a dirigir a Hirving Lozano (JAM Media)

Asimismo, Andrés Cantor mencionó que ‘Chucky’ Lozano no es que se enteró ayer que no continuará en San Diego FC y que ya lo sabe desde el año pasado. Por este motivo, el periodista asegura que el mexicano en realidad ya sabe dónde seguirá su carrera.

El paso de Hirving Lozano por San Diego FC

Si bien desde San Diego FC comentaron que la decisión fue deportiva, Hirving Lozano se peleó con el entrenador Mikey Varas el año pasado y parece que ambos no lograron limar su vínculo. ‘Chucky’ disputó 34 partidos con la franquicia de la MLS, donde convirtió 9 goles y dio 11 asistencias.

Por su parte, el extremo jugó 29 partidos en la Selección Mexicana con Gerardo Martino en el período 2019-2022, en el cual realizó 8 anotaciones y brindó 7 asistencias en total.

