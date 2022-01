Restan solamente 6 jornadas para la finalización de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, por lo que Gerardo Martino ya se encuentra ultimando detalles de lo que sería su convocatoria ideal. En tan solo dos semanas, la Selección Mexicana jugará 3 partidos fundamentales que le podrían permitir sacar boleto al campeonato más importante del planeta, o complicarse solito y comenzar a sacar cuentas para las últimas fechas.

De no mediar inconvenientes el Tri obtendrá su clasificación a Qatar, eso no es ninguna novedad. Los resultados van a llegar, pero lo que realmente preocupa al Tata y a toda la fanaticada mexicana es el rendimiento colectivo, ya que sin éste difícilmente puedas competir en la cita mundialista. Tal como ha hecho en otros equipos, el entrenador argentino respeta mucho los proyectos y no es de apostar por sorpresas de último momento, razón por la que nos podemos ir imaginando a los jugadores que harán el viaje a Asia a fin de año.

Según la información brindada por David Medrano para Récord, Gerardo Martino tiene dos grandes dudas con futbolistas que se desempeñan en Europa para este cierre de Eliminatorias y, por consiguiente, para lo que sería la convocatoria para el Mundial. Se trata de Gerardo Arteaga y Erick Gutiérrez, dos elementos de jerarquía pero que no han formado parte de la Selección Nacional en los últimos meses.

La última vez que el lateral izquierdo fue tenido en cuenta por el Tata fue en junio del 2021, y desde entonces ha sido colgado por distintas acciones extrafutbolísticas. Jesús Gallardo es el titular en el puesto y el DT ha apostado por jugadores como Osvaldo Rodríguez y Erick Aguirre para alternar. Está claro que, si sigue destacándose en el Genk, Arteaga lo tiene todo para ganarse la titularidad.

Por otro lado tenemos a Guti, que se ha ausentado desde agosto (no participó en ningún juego de Eliminatorias) por decisión meramente futbolística de Martino. Desde allí, comenzó a tener más participación en el PSV Eindhoven de la Eredivisie y ha vuelto a ganarse un puesto en el once inicial. De esta manera, podría regresar a la Selección y quitarle el lugar a un elemento de Liga MX.