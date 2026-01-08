Raúl Jiménez está construyendo un camino silencioso. El goleador mexicano se hizo un lugar en la Premier League a base de goles y hace tiempo que se consolidó como una figura importante dentro del Fulham, al punto de obtener la regularidad necesaria para aportar sus tantos y conquistar récords nuevos año tras año. Ahora, luego marcarle al Chelsea este miércoles, el referente de la Selección ingresó en una selecta lista de killers.

Antes de enfrentar a Chelsea, Jiménez llegaba al derbi de Londres con 63 tantos en Premier League, la misma cantidad que Alexis Sánchez en la lista de máximos goleadores latinos en la historia del certamen inglés. Ese registro ya es parte del pasado, ya que dejó al chileno atrás tras un nuevo grito y busca seguir agrandando su nombre y poniendo la bandera mexicana en lo más alto.

Cuando el encuentro ante los Blues no encontraba un cambio de ritmo, apareció un centro preciso al área de Berge, quien conectó de buena manera con la cabeza de Jiménez. Raúl esquinó su remate para que Robert Sánchez no pudiera hacer nada y así darle la ventaja parcial a su equipo.

El nuevo récord de goles que rompió Raúl Jiménez

Con ese tanto, que luego terminó siendo fundamental en el triunfo obtenido por 2-1, Jiménez llegó a los 64 gritos en Premier y quedó a solo cinco de Luis Suárez. A su vez, mira de cerca los 71 de Richarlison y de a poco se comienza a ilusionar con los 77 de Gabriel Jesús, los 82 de Roberto Firmino y los 84 de Carlos Tévez. Lejos en solitario quedan los 184 de Sergio Agüero.

Raúl tiene contrato vigente en Fulham hasta mediados de 2026, por lo que no suena descabellado el pensar que sus números se pueden seguir agrandando mientras mantenga este ritmo goleador. Desde su llegada a Londres en 2024, ya acumula 27 tantos en 96 partidos, por lo que nadie le puede quitar al centrodelantero la ilusión de seguir haciendo historia en la liga más importante del mundo.

