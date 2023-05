Santiago Giménez está a un paso de consagrarse campeón con el Feyenoord. Los de Rotterdam solo necesitan una victoria para conquistar la Eredivisie, competición en la que ha tenido un papel estelar con 14 goles convertidos.

Pero justo cuando todas son buenas noticias para el mexicano, la UEFA dio a conocer una decisión que afecta al Bebote de cara a la próxima temporada, en la que espera hacer su debut con el Feyenoord en la Champions League.

El órgano rector de las competiciones europeas estableció una sanción para Giménez, quien se perderá los dos primeros partidos de la Champions League debido a la expulsión que sufrió en la Europa League ante la Roma.

"‘La UEFA ha sancionado con dos partidos a Santiago Giménez por su tarjeta roja en el partido de vuelta ante la AS Roma de los cuartos de final de la Europa League", informó el Feyenoord a través de un comunicado en su sitio oficial.

VIDEO | La jugada por la que sancionaron a Santiago Giménez

El Bebote se marchó expulsado del partido contra la Roma en el minuto 199, en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Santi perdió el control y le propinó una dura patada a Gianluca Mancini, que tras la revisión del VAR terminó en roja directa para el mexicano.

La Champions League es el sueño de Santiago Giménez

Santi no esconde su ilusión por disputar la Champions League con el Feyenoord e incluso asegura que esta competición representa el sueño más grande de su carrera. "Obviamente, es el sueño que he tenido desde chiquito. Me encantaría poder jugar la Champions League, sentir el himno, cerrar los ojos y escucharlo", dijo Giménez a Fox Sports.

Las estadísticas de Santiago Giménez en la Eredivisie 2022-23

El delantero se ha ganado su lugar en el Feyenoord haciendo lo que mejor sabe: goles. Giménez es el futbolista más determinante del conjunto neerlandés en este tramo de la temporada y ahora espera sellar su gran temporada con la coronación ante Go Ahead Eagles.