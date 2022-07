El futuro del mexicano Erick Gutiérrez parece que podría finalizar en el futbol holandés. Pese a que se ha ido ganando un puesto como titular sin importar los tropiezos que tuvo cuando arribó al PSV, justamente son sus destacadas actuaciones lo que lo han hecho uno de los jugadores que han comenzado a interesar al resto del mercado europeo, pues su versatilidad en el campo la requieren con urgencia algunas escuadras.

De acuerdo a información de Kerry News se dio a conocer que al ser pieza clave de los más recientes galardones de la escuadra del PSV provocó que escuadras pertenecientes a ligas como Portugal, España, Inglaterra y Alemania, pero sin dar a detalle los equipos específicos que tendrían los ojos puestos en el tricolor, situación que por supuesto sería benéfica para el mexicano de cara a la Copa del Mundo.

Pero esta información contrasta con la revelada por la página de Gol pero con sede en Países Bajos, donde señalan que el exjugador de los Tuzos de Pachuca está a punto de renovar su contrato con el PSV, una situación que sin duda le quita el sueño al tricolor, pues sabe lo mucho que le ha costado obtener un puesto como titular y que no ha sido el camino nada sencillo para él en tierras europeas, pero al final los holandeses confiaron en él.

Ahora Gutiérrez no sólo deberá pensar en las opciones que estarían interesados en él, sino en el equipo que realmente le pueda dar proyección sólida de cara a la justa mundialista que se disputará en noviembre, pues no se puede dar el lujo de no tener minutos, ya que eso es lo que lo ha tenido como uno de los indiscutibles de Gerardo “Tata” Martino, pues el futbolista sabe que su puesto es muy concurrido.