"Héctor Herrera venía entrenando de una manera muy buena y el entrenador, que soy yo, no le daba los minutos que se merecía o que pedía. Jugaban otros futbolistas y son las elecciones que tenemos que tomar como entrenador", declaró Diego Simeone en los últimos días, luego de que se conoza la noticia del fichaje del mediocampista de la Selección Mexicana al Houston Dynamo de la Major League Soccer.

El experimentado jugador finaliza contrato con los Colchoneros en junio de este 2022, por lo que estaba en condiciones de firmar un preacuerdo con cualquier otro equipo de cara a la siguiente temporada. Para sorpresa de propios y extraños, a sus 31 años y con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, tomó la polémica decisión de abandonar el fútbol de Europa para apostar por los Estados Unidos.

El Zorro está en plenitud, de hecho ha tenido extraordinarios partidos con el Atleti en las recientes semanas. Su determinación ha llamado la atención, por lo que ha sido consultado por los medios de comunicación sobre los motivos que lo llevaron a la misma. Rompió el silencio en TUDN, donde fue más que claro y tajante: aseguró su futuro económico y social y el de su familia.

"Es un fin de contrato. No hemos llegado a ningún acuerdo, tanto el club como mi empresario, ni yo. Y nada, yo tengo que buscar mi futuro, tengo que buscar el futuro de mi familia. Y es más bien por eso que por otra cosa. Obviamente que hay retos, sueños e ilusiones que uno tiene como jugador, y hay que seguirlas", apuntó con contundencia Héctor Herrera.

Héctor Herrera habló de su presente en el Atleti

En plática con Diario AS, el mediocampista mencionó: "He tenido mucha participación, me siento importante en el equipo y tranquilo. Dije que iba a dar todo por esta camiseta y siempre ha sido así. Siempre trabajo al 100 por cierto para cuando el míster lo decida, estar preparado. Siempre he estado a la altura del equipo, si no me dio (Simeone) más oportunidades que merecía, son decisiones de él y las respeto".