Héctor Herrera ya ha comenzado a participar oficialmente con el Houston Dynamo durante la presente Major League Soccer 2022, club que le abrió las puertas para ofrecerle el protagonismo que no estaba encontrando en los últimos tiempos con la playera del Atlético de Madrid.

Con un rol fundamental durante gran parte de su estadía en el Colchonero, la última temporada significó para el mediocampista mexicano una importante reducción de tiempo en cancha, situación que lo llevó a no renovar con el equipo de España e inclinarse por el futbol de los Estados Unidos, también pensando en Qatar 2022.

“Uno como jugador quiere estar siempre, quiere participar, ayudar al equipo, ser importante. La verdad de que sí era difícil (no jugar en el Aleti), pero también disfrutaba mucho estando ahí por el club, la gente, el staff que está por detrás del equipo... había muy buen rollo. La pasaba mal cuando no jugaba, pero lo demás lo disfrutaba mucho, el día a día era fácil, porque tenía muy buenos compañeros, muy buena gente que había. Hay que tomar decisiones, a mí se me acabó el contrato y era hora de tomar una decisión importante en mi carrera y en el futuro para mí y mi familia”, declaró en exclusiva para Mediotiempo.

No buscaron a HH desde la Liga MX

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a decidirse por este equipo, Herrera reveló que no tuvo acercamientos desde la Liga MX, y valoró el hecho de que sí surgieran desde USA: “De México nadie habló directamente conmigo, ni me ofreció nada. Lo dije cuando llegué aquí, el proyecto que me ofrecieron, el interés que mostraron hacia mí”.

"El recibimiento que tuve, lo has visto, las fotos que hay por todo el estadio, por la ciudad; eso me hace sentir bien, importante y creo que uno como jugador siempre quiere esas cosas. No me queda más que agradecerles y prepararme al 100 por ciento para dar lo mejor de mí para el equipo”, declaró sobre su actual institución

HH quiere hacer historia en Houston

Héctor Herrera no tuvo dudas al declarar que quiere dejar una huella en el Houston Dynamo, equipo con el que dice que cumplirá su contrato: “Vengo a hacer historia, a hacer las cosas bien, ayudar al equipo en lo más que se pueda; tengo un contrato de 3 años y medio que pienso, y quiero, cumplirlo al 100 por ciento. Después ver qué pueda pasar, si se puede seguir aquí, las cosas van bien, nos acomodamos y el club está contento, y nosotros estamos contentos, por qué no seguir".