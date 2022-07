Luego de una extraordinaria etapa en el futbol de Europa, Héctor Herrera finalmente comienza una nueva aventura en la MLS. El mediocampista mexicano dejó el Atlético de Madrid y de manera sorpresiva firmó con el Houston Dynamo, equipo que este viernes lo presentó como su nueva incorporación para lo que resta de temporada.

El experimentado futbolista de la Selección Mexicana tuvo su primera práctica con el Houston Dynamo y luego compareció en rueda de prensa, donde expresó la ilusión que le hace este nuevo paso en su carrera. Herrera expuso los motivos que lo llevaron a probar suerte en el futbol de Estados Unidos y además asegura que llega en un gran momento.

"Estoy muy emocionado e ilusionado, creo que el proyecto y el futuro que nos espera es muy grande. Estoy aquí para ganar y ganar títulos. Creo que he venido en mi mejor momento, en donde puedo dar lo mejor de mí y en donde puedo ayudar al equipo a llegar a lo más alto que es ganar y esa es la cosa número uno que me motivó a venir a este gran club", dijo Herrera.

Por otro lado, HH se refirió a quienes se sorprenden con la decisión que tomó de fichar por el Houston Dynamo. El mexicano considera que permanecer en el Atlético de Madrid también habría generado una sensación similar, pues en el Colchonero prácticamente no tuvo minutos durante su última temporada.

"Creo que a la gente le sorprende la decisión que he tomado. Si me hubiera quedado en el Atlético de Madrid se hubieran sorprendido también porque no jugaba tanto”, dijo Herrera en su presentación como nuevo jugador del Houston Dynamo, sumándose de esta manera a la larga lista de mexicanos que militan en la MLS.