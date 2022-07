El mediocampista internacional mexicano Héctor Herrera ha comenzado una nueva etapa en su carrera con su incorporación al Houston Dynamo de la MLS, pero no pierde de vista a la selección mexicana y considera que, a pesar del momento que vive el Tri, la afición tiene motivos para ilusionarse en la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Estoy ilusionado y espero poder representar a mi país, creo que la gente se tiene que ilusionar porque es una Copa del Mundo y siempre hay sorpresas, falta todavía un tiempo para llegar al Mundial, donde empezarán las ligas. Hay jugadores que terminaron la liga, no estando en su mejor momento, pero van a llegar estándolo, donde harán pretemporadas, donde llegarán de la mejor manera", consideró Héctor Herrera.

Desde 2021 tras las derrotas en las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf y en la Copa Oro y con el tortuoso octagonal de la Concacaf clasificatorio para la Copa del Mundo Qatar 2022, la afición mexicana ha perdido la confianza en la selección mexicana respecto a lo que pudiera hacer en el Mundial.

Pero Héctor Herrera no pierde la tranquilidad y llama a mantener el optimismo de cara a Qatar 2022: "Falta mucho, creo yo, donde nosotros como mexicanos nos tenemos que ilusionar porque es nuestra selección, porque es un Mundial donde queremos estar, donde soñamos salir vencedores y porque si no lo sueñas y no te ilusionas, no tiene sentido. Es normal, en todos los equipos hay altibajos y sobre todo en selección que no trabajas tanto tiempo juntos, y al final vienen todos jugando de diferente manera y es difícil en uno o dos días ponerte en sintonía con todos tus compañeros. En una concentración viene uno, en otra viene otro, es difícil".

Héctor Herrera respalda al Tata Martino

Ante las críticas que le han caído al director técnico Gerardo el Tata Martino, Héctor Herrera salió a respaldar al entrenador argentino. "Creo que el proceso del Tata, para mí, ha sido muy bueno, dos años donde la gente se acostumbra a que el equipo juega muy bien, gana, tiene muchas oportunidades, es contundente y después vienen esos altibajos, donde creo yo que los equipos y las selecciones se hacen fuertes"