Héctor Moreno da las razones por las que no hay más mexicanos jugando en Europa

Uno de los standuperos mexicanos más exitoso de los últimos tiempos sin duda es Franco Escamilla, y en esta ocasión el reconocido comediante tuvo la oportunidad de adelantar en su programa de YouTube “Desde el Cerro de la Silla” el Clásico Regio, pues contó con la presencia de André-Pierre Gignac jugador de los Tigres UANL, así como a Héctor Moreno, futbolista de los Rayados de Monterrey, quienes dijeron de todo un poco.

En esta ocasión, el Campeón Sub-17 de 2005, fue cuestionado acerca de las razones por las que no hay tantos jugadores mexicanos en Europa, revelando que los motivos no son tan complicados como algunas personas creen: “Empieza desde las bases, es un tema de hábitos, genética, alimentación que yo creo se podrían mejorar en nuestro país pero también es un tema de procesos en donde a veces se involucra la corrupción, creo que todo eso va de la mano lo que evita que un país tan rico como México no consiga crecer exponencialmente”.

De acuerdo a Moreno, estos factores se unen con la falta de ofertas, dinero: “entiendo que es un negocio el futbol, no soy nadie para criticar las decisiones de los dirigentes, pero creo que en determinados momentos a pesar de que los dueños ya son muy ricos, intentan ganar demasiado dinero con un solo jugador y creo que deberían pensar más a largo plazo y ver otras alternativas como una cláusula de la próxima venta, lo que ayudaría a extender el nombre de México a nivel europeo”.

A pesar de ello, el propio futbolista de La Pandilla que en Europa no reconocen a los jugadores mexicanos: “La gente en Europa no sigue la liga mexicana por tema de horario, por ideologías, no estoy diciendo que la de Estados Unidos sea mejor, pero es una realidad que la MLS se conoce y se sigue más porque ellos se preocupan por ello y ponen horarios accesibles, venden los derechos televisivos, y creo que es un tema muy complejo”.