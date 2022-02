A mediados de enero de este 2022 se dio uno de los fichajes más importantes relacionados a la Selección Mexicana: Jesús Manuel Corona abandonó el Porto FC, donde no la pasaba nada bien, para vestirse con los colores del Sevilla. A pesar de que ha participado en todos los partidos del equipo español hasta el momento y promete dar que hablar en su nuevo club, Tecatito acaba de descubrir un secreto que podría cambiar drásticamente su futuro cercano.

El que lo escondía era Monchi, Director Deportivo de la institución, y el medio encargado de revelar la información fue el Diario El Nacional de Cataluña. ¿Qué es lo que sucede con el elemento azteca? En resumen, llegó al conjunto rojiblanco por "pedido" de Julen Lopetegui, quien ya lo dirigió en los Dragones de Portugal. Sin embargo, esto no es así: el entrenador se opuso a la contratación.

"Monchi no tiene ninguna duda de que ha sido una gran operación. Está convencido de que conseguirá triunfar y tendrá un papel clave, en especial, cuando consiga aclimatarse a La Liga Santander. Julen Lopetegui conoce perfectamente al internacional mexicano, ya que coincidieron durante un tiempo en el Oporto. De hecho, se decía que había sido el gran responsable de su llegada al Ramón Sánchez Pizjuán", comenzó señalando la fuente mencionada.

Más adelante, aseguró con contundencia: "No obstante, la realidad es muy diferente a lo que se ha explicado, y ni siquiera el ex de Monterrey y Twente la conocía. El entrenador de 55 años no aprobó la incorporación de Tecatito, y se opuso a ella. No le consideraba necesario, y prefería invertir el dinero para mejorar otra zona que veía más importante mejorar. Fue Monchi quien insistió en que era una oportunidad de mercado que no podían dejar escapar".

El medio, además, confesó que Jesús Corona ya supo de este "secreto" guardado por el importante directivo de la institución, por lo que es cuestión de tiempo para apreciar cómo esta información impacta en su relación con el entrenador y el propio Monchi. Por el momento, tendrá que esforzarse para ganarse un lugar, ya que en el puesto hay varios jugadores importantes que tienen el mismo deseo de trascender.