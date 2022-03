El futbol como el deporte en general es un ámbito que está lleno de coincidencias y casualidades que pueden ser los detonantes para conseguir cosas grandes, y eso es lo que espera el juvenil mexicano, Santiago Maqueda. Con tan sólo 18 años de edad, el tricolor se encuentra probando suerte con el Rayo Vallecano C, después de buscar alguna oportunidad en la Tercera División de México.

En lo que fue su primer mes en territorio madrileño, Maqueda consiguió disputar tres encuentros como titular después de haber tenido una semana complicada de adaptación, pues no sólo fue la altura la que le afecto, sino que también tuvo que entrenar con las uñas de los pies completamente rotas después de recibir varios pisotones en los entrenamientos, pero eso no lo hubiera logrado sin el consejo del famoso Radamel Falcao.

“Me sentí pesadísimo por la altura. Luego llego en mi primer día, me pisan mis uñas de los pies, se rompieron y así estaba entrenando esa semana. Esa semana sí me fue fatal, pero ya la siguiente semana me fue muy bien, de mis uñas todo bien. Tuvimos un partido contra Getafe, en ese partido inicio de titular, me salen bien las cosas, puse asistencia para un gol, quedamos 2-2. De ahí fui agarrando confianza, me dieron confianza los entrenadores, los compañeros y me sentí muy cómodo”, apuntó Maqueda.

De acuerdo a lo revelado a ESPN, Santiago confesó que se topaba con el colombiano en repetidas ocasiones, hasta que hubo un momento en que se decidió dar el gran paso y pedirle una fotografía mientras salía del club. Esta osadía le valió una breve charla con el sudamericano, quien ha sido considerado una de las joyas del futbol mundial, y el cual le brindó unas palabras de aliento, mientras él vivía momentos complicados en su adaptación al balompié europeo.

“Afuera vi a varias personas rodeando un carro. Cuando salimos volteó a ver al carro por lado del copiloto y vi que era Falcao. Muy rápido saco mi teléfono, emocionado, de hecho, aventé una mochila. Voy y me acercó y le dijo ‘Falcao, crees que me pueda tomar una foto contigo’, y me dice ‘sí, claro, adelante’. Falcao es muy humilde, te hace la plática, te pregunta, te da ánimos. Me tomo la foto, le doy las gracias y él me dice ‘gracias a ti, échale ganas’, muy humilde, te motiva”, señaló el azteca, quien, de acuerdo a lo revelado, ayudaron sus palabras para que siga buscando una oportunidad en el viejo continente.

Ahora Maqueda tuvo que volver a México para continuar con sus trámites de visado y poder volver a España para seguir su sueño en Europa, donde ya fue invitado por el Rayo Vallecano para continuar con su estadía por más tiempo, por lo que sólo se encuentra arreglando papeles en territorio azteca para que cuanto antes pueda volver con los ibéricos y alistarse para buscar un puesto en el primer equipo.