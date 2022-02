Radamel Falcao García es, sin ninguna duda, uno de los mejores delanteros que nos ha dado el fútbol de Colombia en toda la historia. Hizo su aparición en la primera división de River Plate y luego dio el salto a Europa para nunca más regresar a Latinoamérica. Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray y Rayo Vallecano fueron los equipos que tuvieron el privilegio de tenerlo en su plantilla. Este último aún lo puede presumir, ya que está disputando la actual temporada.

A pesar de tener unas condiciones increíbles y dejar en claro que supo ser un atacante de élite, en los últimos años tuvo un evidente bajón futbolístico que hasta lo marginó de la Selección Colombiana en distintas competiciones. Ahora ha regresado ya que está teniendo un buen presente en Rayo, equipo con el que fichó en septiembre del 2021 tras su travesía por Turquía. Esto pudo no haber sucedido, ya que semanas antes fue sondeado por distintos clubes de Liga MX...

Nos vamos a agosto del 2021, fecha en la que su representante le estaba buscando acomodo tras su salida del Galatasaray. En ese entonces, el medio turco Sabah aseguró que la agencia que maneja al Tigre estaba evaluando distintas ofertas de México y de la Major League Soccer. "No tengo un solo equipo. La liga mexicana tiene varios clubes interesantes", había resaltado el centrodelantero tiempo atrás. ¿Quiénes lo quisieron?

Según indicó la fuente, las tres instituciones que se interesaron en la ficha de Radamel Falcao García fueron América, Monterrey y Tigres UANL, las tres de más poderío económico en México en la actualidad. A pesar de que lo sondearon, no lograron ir más allá de eso y no pudieron convencer al colombiano de abandonar Europa para apostar por la Liga MX. Por esa razón, regresó a España y está haciendo una gran tarea con el Rayo Vallecano.

"El equipo más representativo es el América, pero después lo que ha hecho Monterrey es bueno, Tigres también", mencionó el Tigre en julio del año pasado en entrevista con la red social Kwai. Su coqueteo no fue suficiente y no se vistió de Águila, Rayado ni Felino. Su arribo le habría dado al futbol mexicano un salto de calidad incalculable, por lo que los directivos de dichos clubes tienen que estar arrepentidos si no hicieron el máximo esfuerzo por contratarlo.