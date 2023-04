El AEK Atenas dio otro paso hacia la coronación en la Superliga de Grecia 2022-23 este miércoles 5 de abril con su triunfo de visita en el estadio Panthessaliko ante el Volos NFC con marcador de 1-0 con un valioso gol del talentoso mediocampista mexicano Orbelín Pineda.

Orbelín Pineda vive las últimas semanas de su préstamo del Celta de Vigo al AEK Atenas donde ha sido dirigido por el entrenador argentino Matías Almeyda quien se deshizo en elogios por el mediocampista mexicano: "Orbelín es feliz, feliz cuando entrena y cuando juega a la pelota. Siempre es amado. Tiene una gran humildad. Tiene, para mí, una característica muy buena, ya sea que juegue con sus amigos o el juego más difícil, lo jugará de la misma manera".

Para Matías Almeyda, la capacidad técnica y el entendimiento que Orbelín Pineda tiene para el futbol lo potencian como un jugador versátil y efectivo: "Es un jugador que puede jugar en cualquier parte del campo y… cambiar. Si lo pongo de lateral derecho aguantará, si lo pongo de nueve hará lo que tenga que hacer. Evidentemente, por las posibilidades que tiene, en algunos lados le ira mejor y en otros no. Dará todo de todos modos".

En declaraciones para ESPN,Matías Almeyda recordó cómo Orbelín Pineda se le acercó para pedirle un consejo cuando coincidieron en las Chivas del Guadalajara: "Cuando consiguió dinero me preguntó qué debía hacer. Le dije que debería comprar una casa. Me preguntó si debía comprar un carro y le dije que si tiene cocina y baño, que lo llevara. Te conté esta historia porque Pineda sigue siendo el mismo, desde entonces no ha cambiado nada. En la parte de fútbol te dije que juega igual. Sé cómo piensa, sé dónde ha crecido y cómo ha crecido y sé que es un luchador por la vida".

Matías Almeyda y su relación con los futbolistas mexicanos

Matías Almeyda ha expresado en diversas ocasiones su confianza y respaldo por los futbolistas mexicanos, y por ello tiene especial aprecio por Orbelín Pineda. "Me gustan mucho los futbolistas mexicanos, estuve casi tres años en México, sé cómo trabajan y cómo piensan. Estoy agradecido con este país por eso. Empecé a entrenar a Pineda cuando tenía 19 años. Luego se unió al equipo como un hombre de 6-8. Vi en la selección que jugaba en los laterales y en el centro".