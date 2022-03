Dos aficionados mexicanos del Real Madrid no se llevarán el mejor de los recuerdos de su experiencia en el Santiago Bernabéu para ver el Clásico de España. La entrada les costó una fortuna y para colmo Real madrid terminó goleado por Barcelona.

Ya se sabe que México es probablemente el país de América Latina con más aficionados de Real Madrid y Barcelona, pricipalmente Merengues, en realidad, en buena parte por el legado que dejó a la escuadra blanca el legendario Hugo Sánchez. Fue así que dos fanáticos decidieron que no podían perderse el gran Clásico de España y viajaron desde Veracruz a la capital europea.

Cuando quisieron comprar los boletos, solo quedaban entradas VIP para asistir al Santiago Bernabéu y fue en diálogo con el diario Marca que reconocieron que les costó una verdadera fortuna. "Nos han costado las dos entradas 2.000 euros", reconocieron. Si se hace la conversión, entonces, tuvieron que desembolsar alrededor de 44 mil pesos mexicanos.

"Son entradas VIP. Con catering de bocadillos, bebida, vino... Todo incluido", explicaron en una de las transmisiones previas al encuentro que realizó Marca TV. Y si se tiene en cuenta cómo terminó la historia entre Merengues y Culés, precisamente esas delicias habrán sido consuelo para los mexicanos.

Es que contra todos los pronósticos, el Barcelona que venía de quedarse afuera demasiado pronto de la Champions League le propinó una goleada 4-0 a domicilio a ese mismo Real Madrid que había logrado eliminar al PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Fue gracias a un doblete de Pierre Emerick Aubameyang, más otros tantos de Ronald Araujo y Ferran Torres.

Hugo Sánchez y un mensaje para Aubameyang

Anoticiado de que Pierre Merick Aubameyang inspiraba la celebración de sus goles en él, y pese a que su corazón es Merengue, Hugo Sánchez felicitó al crack gabonés por sus dos goles y le atribuyó el mérito de haber mejorado su clásica pirueta. "Le agradezco que lo haya dicho públicamente. Me hace sentir contento saber que lo inspiré en el festejo de los goles. Tuvo una actuación brillante. La voltereta la hace mejor que yo porque yo lo hacía apoyado con los brazos y él no. Me parece bien porque lo hace de manera original", dijo el Pentapichichi.