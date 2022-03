Contra todos los pronósticos, un Barcelona de temprana eliminación en Champions League se impuso por goleada y en condición de visitante a un Real Madrid que viene de dejar en el camino nada menos que al PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Fue 4-0, con doblete de Pierre Emerick Aubameyang, más otros tantos de Ronald Araujo y Ferran Torres.

Finalizado el gran clásico español, y uno de los más importantes del mundo, quien fue invitado a compartir sus sensaciones fue precisamente una gloria del equipo Merengue como Hugo Sánchez. "Parece ser que sí han vuelto. Esperemos que así sea. Ojalá que no sea solo pensar en ganarle al Madrid en el Bernabéu. Creo que no se van a conformar con eso, sino que esperaran ganar la competición europea para salvar la temporada", señaló.

Aubameyang, figura del partido, ya había hecho referencia al Pentapichichi cuando dijo que la voltereta con la que acostumbra celebrar los goles y que se pudo ver en el Santiago Bernabéu estaba inspirada en las celebraciones del legendario futbolista mexicano. Hugo Sánchez no solo le agradeció, sino que además hizo un curioso juicio sobre el festejo.

"Le agradezco que lo haya dicho públicamente. Me hace sentir contento saber que lo inspiré en el festejo de los goles. Tuvo una actuación brillante", comenzó diciendo. Y agregó: "La voltereta la hace mejor que yo porque yo lo hacía apoyado con los brazos y él no. Me parece bien porque lo hace de manera original".

¿Qué había dicho Aubameyang sobre Hugo Sánchez?

Tras una goleada de Barcelona 4-1 al Real Madrid, Pierre Emerick Aubameyang había dicho en diálogo con Mundo Deportivo que había visto la celebración de un jugador mexicano mirando viejos videos. Consultado sobre si podía ser Hugo Sánchez, respondió: "La verdad, sí recuerdo bien fue un jugador que militaba en el otro equipo... Hugo Sánchez, sí, Hugo".