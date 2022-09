Este domingo, por la quinta jornada de LaLiga, el Mallorca que dirige Javier Aguirre tendrá una dura misión, ya que visitará el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid. Los dirigidos por el entrenador mexicano vienen de una victoria, dos empates y una derrota, mientras que el conjunto Merengue, último campeón europeo, acumula todas victorias en sus cuatro presentaciones.

Pese a lo difícil que será la contienda, en conferencia de prensa Javier Aguirre se mostró confiado respecto a las chances de obtener un buen resultado en el Santiago Bernabéu, aunque también tiene claro que para ello deberán realizar un partido muy completo. "Tenemos poco por perder y muchísimo por ganar. Este es un partido para disfrutar, como cuando vas al dentista", ironizó el estratega.

"Tenemos que hacer un partido serio, correcto. No regalar la pelota. Ser atrevidos y audaces", insistió Javier Aguirre, quien ya ha visitado el Santiago Bernabéu en anteriores ocasiones. "He tenido la fortuna de ir con varios equipos. Me ha tocado ganar, empatar, perder. Sí, vas con esa vitola de que te enfrentarás a un Madrid invencible, campeón de Europa, con el mejor jugador y el mejor entrenador según FIFA", remarcó el Vasco.

"Todo maravilloso, estadio lleno, habrá mucha gente. Vamos en calidad de víctimas, no tenemos muchas opciones según dicen las casas de apuestas. Nos aferraremos a las que nos conceden y al buen momento anímico del equipo, pero es el Madrid, no nos equivoquemos", reflexionó Javier Aguirre, de último paso por Monterrey en la Liga MX.

La ausencia de Benzema

Entre las novedades de cara al encuentro, destacará la ausencia de Karim Benzema, quien arrastra una lesión y será reemplazado por Eden Hazard: "No es que cambie mucho el sistema del Madrid, pero sí es cierto que mucho del juego ofensivo pasaba por las botas de Karim. Y si Hazard juega lo hará fantásticamente bien, y el que salga al campo, te puedo mencionar cinco, lo harán muy bien", afirmó Aguirre.