Después de conseguir con la Selección Mexicana Olímpica la presea de bronce en Tokio 2020, el entrenador mexicano, Jaime Lozano, decidió dejar Selecciones Nacionales para prepararse en Europa y buscar suerte en algún equipo extranjero, pues no busca seguir probándose en la Liga MX.

En su visita a tierras europeas, Jimmy, como le dicen de cariño al ex futbolista de los Pumas de la UNAM, reveló que pudo estar presente en diversos encuentros del Manchester City de Pep Guardiola, pero a pesar de sus múltiples esfuerzos no pudo conseguir uno de sus objetivos que era coincidir con su ídolo.

Se trata de Pep Guardiola, el ex timonel del Barcelona, con quien el estratega mexicano no tuvo la oportunidad de platicar como tanto deseaba, así lo reveló en 'The Coaches Voice': “Con Guardiola, era más difícil pasar tiempo. Fue una semana de partidos de la Premier League y la Champions League, y siempre deja todo. Me identifico mucho con eso. Cuando me concentro en mi trabajo, apenas veo a mis hijos”.

Lozano dio a conocer las razones por las que pudo estar en los entrenamientos de los Citizens: “En otro de mis viajes a Europa, fui a Manchester para ver más de cerca el trabajo de Guardiola y su cuerpo técnico en el City. Pasé tres días en el club, gracias a mi relación con su entrenador físico, Lorenzo Buenaventura. Me mostró las instalaciones y me dio una idea de algunos de los trabajos que hacen”.