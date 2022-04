Desde que salió de Cruz Azul, el atacante mexicano casi no ha visto protagonismo, por lo que eso acabó por dejarlo fuera de la Selección Mexicana.

La experiencia europea no está siendo nada sencilla para Orbelín Pineda. El atacante mexicano llegó al Celta en enero, luego de su etapa en Cruz Azul, donde se consagró campeón. Sin embargo, la continuidad no está siendo la esperada e incluso eso le ha pasado factura a la hora de ser tenido en cuenta en la Selección Mexicana, donde Gerardo Martino decidió no elegirlo para la próxima triple fecha de Eliminatorias.

En los últimos días, el entrenador argentino del Celta, Eduardo Coudet, mostró su sorpresa ante la ausencia de Orbelín Pineda en la Selección Mexicana, pese a que mostró su respeto por la decisión de Gerardo Martino. Sin embargo, ahora también ha manifestado sus motivos acerca de por qué el ex atacante del Cruz Azul aún no comienza a entrar en la rotación del equipo.

Orbelín Pineda llegó al Celta en el último mercado de invierno europeo, y firmó contrato hasta 2027, en un movimiento que aparecía auspicioso para su carrera. Desde su arribo, aún no ha completado una hora de juego, motivo por el cual se le consultó a Coudet sobre esa falta de rodaje: “No digo que sea malo, o que no va a jugar, pero tiene que crecer, adaptarse al futbol de aquí”, explicó.

“Es un chico que tiene chispa, que tiene llegada, no es un negado, pero todavía tiene que crecer. Nosotros somos un equipo físico sin tener jugadores físicos”. Además, comparó su situación con la de Franco Cervi, otro al que también le costó en un principio: “Hasta que no estuvo bien, no jugó, y su caso es el mismo. Es tiempo y trabajo. Todos tienen las mismas posibilidades, pero vamos a llevar esto al tiempo”.

Una larga inactividad

Pineda jugó apenas cinco minutos en el duelo de este domingo, frente al Betis de Manuel Pellegrini, en el que Celta no pasó del empate sin goles. Desde que se fue a Cruz Azul, Pineda solo jugó 45 minutos con México, 28 minutos con Levante, 3 con Villarreal y 5 con Celta.