Todavía tiene camino por recorrer para volver al nivel que supo entregarnos antes de su terrible lesión en el cráneo, pero la realidad es que Raúl Jiménez sigue siendo la gran figura del Wolverhampton en la Premier League. A base de goles y buenos rendimientos, el centrodelantero mexicano de 30 años se ha ganado el reconocimiento de la afición y es el ídolo de muchos jóvenes.

Esto ha quedado evidenciado en estas navidades, cuando un pequeño niño de Inglaterra recibió un regalo más que especial: la playera blanca con la 9 del Lobo de Tepejí del Río. Todo quedó grabado y fue subido a las redes sociales: el mismo no tardó en viralizarse y el propio jugador le terminó deseando una "Feliz Navidad" al pequeño y a su familia.

Dean Fenney, padre de la criatura, decidió filmar a su hijo en el momento exacto en el que se da cuenta que había recibido el presente perfecto y la reacción no pudo ser mejor. El niño comenzó a gritar: "No, no, no" y soltó unas lágrimas, ya que no podía creer que tenía en su poder la playera de su gran ídolo. Una vez se calmó, se quitó su camiseta y se probó la de Raúl Jiménez, la cual le quedó pintada.

En cuestión de minutos, el video comenzó a viralizarse en las redes sociales y le llegó a cientos de miles de personas. Increíblemente, el delantero de la Selección Mexicana lo vio a la media hora y decidió darle una linda sorpresa a la familia: "Feliz Navidad", comentó en su cuenta de Twitter. Por supuesto, este gesto no pasó desapercibido y muchos usuarios felicitaron al ex-América.

La temporada de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez no está teniendo su mejor temporada en Wolverhampton, pero de a poco va tomando ritmo para volver a su mejor nivel de cara al Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, disputó 17 partidos en Premier League: 16 fueron como titular, marcó 3 goles, repartió 2 asistencias y se fue expulsado en 1 ocasión.

Video del niño con la playera de Raúl Jiménez: