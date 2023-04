Aunque en el futbol europeo todas las miradas se van con los goles de Santiago Giménez o las atajadas de Guillermo Ochoa, hay otro mexicano al que le va muy bien hace ya un tiempo. El experimentado entrenador, Javier Aguirre, tomó las riendas del Mallorca el año pasado, lo salvó del descenso y ahora está a un paso de volver a cumplir el objetivo.

Por la Jornada 30 de LaLiga, Mallorca remontó el marcador en casa, ante Getafe. El equipo de Javier Aguirre comenzó perdiendo pero lo ganó por 3-1. Con la victoria, el equipo dio un paso vital para alejarse del descenso: se ubica ahora en 10° lugar, con 40 unidades y a diez de los puestos de peligro.

Por tal motivo, la afición del Mallorca le regaló una cálida ovación al Vasco Aguirre en pleno partido ante Getafe. En conferencia de prensa, el mexicano reconoció su alegría y su sorpresa por ese bonito gesto: “No me lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuero hace cuántos años que la afición no coreara mi nombre desde las gradas de manera espontánea. Uno ya está mayor y me llegó a emocionar”, afirmó.

¿Se queda en Mallorca?

El contrato de Javier Aguirre con Mallorca finaliza esta temporada, pero según parece, habrá continuidad del Vasco. "Mi agente me dijo que el Mallorca le había pasado una oferta y lo dejé en sus manos. Él está hablando con Pablo Ortells. Yo me centro en lo mío. Estoy muy contento aquí, ustedes lo saben. Pero en el fútbol no hay que dar nunca nada por sentado. Hasta que la permanencia no sea matemática soy escéptico porque el fútbol español es muy competitivo", dijo días atrás el entrenador mexicano.