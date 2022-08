Después de atravesar semanas difíciles, alejado del primer equipo y de la chance de representar a la Selección Mexicana, Erick Gutiérrez ha vuelto a ganarse un lugar tanto en PSV como en el Tri, donde aparece como un gran candidato para estar entre los convocados al Mundial de Qatar 2022.

Reciéntemente, además, Erick Gutiérrez renovó su vínculo con el PSV hasta 2025, señal de que es importante en los planes actuales del primer equipo. Sin embargo, el mediocampista no oculta sus planes a futuro y reconoce su interés por jugar en otra Liga distinta a la Eredivisie. La Liga MX deberá esperar.

"Lo he dicho muchas veces, saben que me encanta la Liga Española. Me encantaría poder ir a jugar ahí antes de regresar a México. Me encanta esa Liga porque desde México la sigo mucho y va bien con mi futbol. Jugando bien aquí, entrando a torneos importantes, tendrá más para cumplir mis objetivos", analizó Érick Gutiérrez en diálogo con TUDN.

Asimismo, sobre su estadía en Eredivisie, Guti afirma que no le molesta que se hable poco de él: "Siempre he sido así. No soy un jugador que está en redes sociales, no me meto tanto si hablan de mí. Voy a mi paso, a mi ritmo. Estoy tratando de hacer mi historia. Si no se habla de mí, no me afecta mientras yo esté tranquilo y sepa lo que estoy haciendo", reflexionó.

Van Nistelrooy, encantado con Guti

El actual entrenador del PSV Eindhoven, Ruud Van Nistelrooy, se mostró muy conforme con el volante mexicano: "Estamos encantados de tener a Guti. Especialmente la persona y el profesional que es. Es my importante para el club y el grupo. Los fans lo adoran. Por supuesto que tenemos pasado con excelentes jugadores mexicanos que aportaron mucho al club", analizó el exdelantero del Manchester United.