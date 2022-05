En el partido correspondiente a la jornada 38 del campeonato de la Premier League 2021/22, el Liverpool recibe a Wolverhampton en el Estadio Anfield con una clara misión: ganar y esperar una ayuda del Aston Villa (frente al Manchester City de visitante) para poder gritar campeón. Sin embargo, en frente tiene un rival muy incómodo y apenas tardó dos minutos de juego en demostrarlo...

A pesar de que los Lobos no tienen opciones de colarse en puestos de copas europeas, no dejan de ser una piedra en los zapatos de cualquiera cuando se lo proponen y por supuesto que esta tarde no quieren que les celebren un título en la cara. Desde un ¡saque de arco! abrió el marcador: José Sá sorprendió con un potente disparo y dejó a Raúl Jiménez en plena posición de ataque. Y el 9 no falla.

El centrodelantero de la Selección Mexicana controló el balón en velocidad, levantó la cabeza y le cedió el gol a Pedro Neto, quien entró en soledad cerca del punto penal. El atacante portugués definió de zurdar para establecer el 0-1 parcial y enmudecer por completo a los aficionados en Anfield, quienes estaban muy eufóricos desde la salida de los jugadores.

La producción goleadora de Raúl Jiménez

No ha sido la mejor temporada para Raúl Jiménez con Wolverhampton en la Premier League, eso está claro. Aún así, este fue su décimo gol producido en 34 presentaciones en el torneo más competitivo del mundo. Marcó 6 tantos (Southampton x2, Everton, West Ham, Tottenham y Watford); mientras que repartió 4 asistencias (Newcastle x2, Leicester City y ahora Liverpool).