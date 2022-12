El presente de Marcelo Flores en el Real Oviedo no es el esperado. Y no hacemos referencia a la dura lesión que sufrió en la jornada de este domingo en el duelo frente al Eibar por la fecha 20 de LaLiga SmartBank, por la cual aún se esperan los resultados de los estudios correspondientes. ¿Qué es lo que está sucediendo con la joya?

El oriundo de Georgetown, Ontario, pero que representa a la Selección Mexicana, tomó la decisión de salir del Arsenal de cara a la temporada 2022/23 en busca de más minutos y protagonismo. Eligió al club de Asturias, España, como su nuevo destino, pero las cosas no le están saliendo como esperaba. Y por eso comenzaron los rumores...

Lleva disputados 13 partidos con su equipo: fue titular en 7 de ellos, jugó un total de 598 minutos y solo pudo aportar una asistencia. Debido a esta situación, empezó a hablarse de la posibilidad de que Grupo Pachuca le busque acomodo en otro sitio, más precisamente en México. Y aquí apareció el León, como máximo candidato.

De acuerdo a la información brindada por César Luis Merlo, Marcelo Flores podría convertirse en refuerzo de la Fiera de cara al Torneo Clausura 2023 de Liga MX y así poder consolidarse en la primera división de una vez por todas. Sin embargo, esta versión parece que duró poco ya que han salido a desmentirla.

El periodista Martín del Palacio Langer aseguró a través de su cuenta de Twitter que el mediapunta de 19 años no piensa moverse nuevamente. "No hay planes de que Marcelo Flores salga de Oviedo en invierno. El jugador y el club están contentos con el desarrollo que ha tenido, en especial en las últimas semanas. Queda aún mucho tiempo para el cierre de mercado pero hoy no tiene pensado moverse ni a León ni a ningún lado", apuntó.