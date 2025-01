En el marco de la Jornada 23 de la Jupiler Pro League 2024/25, César Huerta tuvo su estreno como titular en Anderlecht y además jugó por primera vez en Lotto Park, la casa de los que visten de violeta y blanco. Fue en la goleada a favor que tuvo en el equipo ante Mechelen.

ver también ¡Qué momento! César Huerta convirtió un gol en su debut oficial con el Anderlecht

En diálogo con Claro Sports, el Chino se refirió a lo vivido en el partido en Bélgica por primera vez: “Muy feliz por hacer el debut en casa, por sentir el ambiente de la afición que siempre estuvo apoyando y la victoria muy importante para todo el equipo“.

Y agregó: “Siento mucha emoción, mucha felicidad y también una gran responsabilidad de que se que tengo que hacer lo mejor posible y dar lo mejor de mi dentro de la cancha para que la gente se sienta identificada con su equipo y con el esfuerzo de cada jugador”.

Publicidad

Publicidad

También se refirió a su gol anulado en el partido: “No la he visto. Pero por ahí me estaban diciendo que estaba dudosa. Bueno, así es el futbol“. “Lo bueno es que sacó el resultado, yo estoy feliz por eso y porque pude aportar al equipo con el esfuerzo y todas las ganas que tengo”, aseveró.

Cabe recordar que este es apenas su segundo partido con su nueva camiseta. Su debut fue la semana pasada, cuando saltó al campo de juego en la visita de su equipo al Kortrijk. Apenas 19 minutos le bastaron para tener una carta de presentación a la altura, donde además lo hizo con gol.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Y si no iba al Anderlecht? El equipo de la Liga MX en el que César Huerta estuvo muy cerca de fichar

¿Cuándo vuelven a jugar César Huerta y Anderlecht por la Jupilr Pro League?

De cara a la Jornada 24, los belgas estarán jugando el próximo domingo 2 de febrero desde las 11:30 horas en condición de visitante ante Gent. El escenario del mismo será Ghelamco Arena en la ciudad de Gante. Con 39 puntos, marchan terceros por detrás del Brujas (48) y Union Saint-Gilloise (40).