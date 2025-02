Santiago Giménez cumplió su deseo y pudo dar el salto de calidad en equipo y ligar. Tras tener una gran etapa en el Feyenoord de Países Bajos, el futbolista mexicano logró recalar en el Milan de Italia, todo un gigante de Europa y del mundo del futbol.

Cabe destacar que el Rossonero abonará una cifra cercana a los 35 millones de euros y una parte irá para Cruz Azul, su club de México. Sin embargo, en las últimas horas se reveló una noticia que despierta la preocupación de los más excépticos.

Y es que acorde a la información de Analistas, Bebote tendrá que usar el número 9 en la Champions League ya que Álvaro Morata, quien se fue al Galatasaray de Turquía, estaba registrado con el 7. De esa manera se abre el debate por una situación puntual.

De un tiempo a estar parte, se comenta que quien use el número 9 en su espalda portará con una maldición. Quienes llevaron ese dorsal no supieron tener un gran paso por el conjunto que viste de negro y rojo. De esa manera, Giménez tendrá un particular desafío a la hora de jugar con los italianos.

Apenas un jugador logró escaparle a esta cuestión en los últimos 13 años. Se trata de Olivier Giroud, el francés que arribó al club y posó dicho dorsal entre 2022 y 2024. Sus números hicieron olvidar la maldición en su etapa: fueron 49 goles en 137 partidos, un promedio de 0,37.

Los jugadores que sufrieron la “Maldición del 9” en el Milan

Alexandre Pato (2012-2013)

Alessandro Matri (2013-2014)

Fernando Torres (2014-2015)

Mattia Destro (2014-2015)

Luiz Adriano (2015-2016)

Gianluca Lapadula (2016-2017)

André Silva (2017-2018)

Gonzalo Higuaín (2018-2019)

Krzystof Piatek (2019-2020)

Mario Mandzukic (2021)

Luka Jovic (2024)

