La Selección Mexicana juega este martes un amistoso contra River Plate en el Estadio Monumental. Se trata del segundo partido del Tri de la gira por Sudamérica, en la que Javier Aguirre no cuenta con sus mejores jugadores pero está aprovechando para conocer varios jóvenes de la Liga MX.

Por otra parte, uno de los pilares de México como lo es César Huerta tuvo su debut con el Anderlecht el domingo pasado. En su primer juego en Bélgica, el ex futbolista de Pumas UNAM convirtió un gol y comenzó de manera brillante su andadura por Europa.

En la previa al amistoso contra River Plate, Javier Aguirre elogió al Chino y manifestó que rápidamente se transformará en otro jugador por su paso en Europa: “Chino, más allá del gol, cuando lo volvamos a ver será un jugador distinto. Así gana él y el futbol mexicano”.

“De eso se trata, de ver no el árbol, sino el bosque, la lana es importantísima, la carrera dura de 10 a 15 años, puedes acumular dinero y hacerte de un patrimonio, uno ve a futbolistas como entrenadores o comentaristas porque administraron y guardaron su patrimonio”, comentó el Vasco Aguirre.

César Huerta debutó con un gol en Anderlecht (@cesarh_33)

Asimismo, el técnico de la Selección Mexicana destacó el trabajo de Pumas, que le permitió a César Huerta irse a Europa: “Chino no amplió con Pumas, hay que agradecerle a Pumas que lo deje jugar, le siga pagando, cuando llego a España me decía que no tomara en cuenta a jugadores porque no quería renovar, todos tenemos que ver el futuro de los futbolistas”.

“El futbol belga no lo domino, pero el hecho de salir de tu casa, tu gente, comida, familia, aficionados, prensa, te obliga a estar más alerta en todas las circunstancias, lo digo con conocimiento de causa porque he estado fuera 22 años. Eso te hace mejorar de manera natural”, agregó Javier Aguirre.

¿Cuándo vuelve a jugar César Huerta con Anderlecht?

Después de lo que fue su debut y su primer gol con el equipo belga el domingo pasado, ahora el Anderlecht juega este jueves contra el Viktoria Plzen en la Europa League, por lo que lo más probable es que César Huerta dispute su primer encuentro en competiciones europeas.