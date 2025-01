¿Por qué César Huerta no jugará la Europa League con Anderlecht vs. Viktoria Plzen?

César Huerta tuvo un debut soñado en el Anderlecht el último fin de semana. El exdelantero de Pumas UNAM ingresó a los 71 minutos en lugar de Thorgan Hazard (hermano de Eden Hazard) y 22 minutos después marcó su primer gol en el fútbol europeo para lo que fue triunfo 2 a 0 sobre el KV Cortrique, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 22 de la Belgian Pro League.

Ahora, el atacante de 24 años ya se centra en el próximo compromiso por el torneo local frente al Mechelen del domingo 26 de enero en el Lotto Park, mientras que sus compañeros de equipo viajan a República Checa para el duelo con el Viktoria Plzen por la séptima jornada de la Fase de Liga de la Europa League 2024/2025.

¿Por qué motivo César Huerta no fue convocado por David Hubert para el encuentro internacional? Simplemente por una cuestión reglamentaria impuesta por la UEFA. Es que el Anderlecht no puede incorporarlo hasta que inicie el proceso de inscripción para los Play Off o para los Octavos de Final.

Con lo cual, por esta disposición, hasta el 13 de febrero (la ida de los Play Off) o el 6 de marzo (fecha para los juegos de ida de los Octavos de Final) el elenco belga no contará con la intervención de Huerta en la Europa League.

Anderlecht, por el momento, clasifica directamente a los Octavos de Final

Hasta la sexta fecha, el Anderlecht se ubica tercero en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Europa League. Eso quiere decir que se está adjudicando una de las plazas directas para los Octavos de Final. Ya venció al Ferencvaros (2 a 1), a la Real Sociedad (2 a 0), Ludogorets (2 a 0) y al Slavia Praga (2 a 1), y empató con Rigas (1 a 1) y con el Porto (2 a 2).

Le quedan sus compromisos con: Viktoria Plzen de República Checa este jueves 23 de enero a las 18:45 (horario de Europa Central) en el Doosan Arena y con el Hoffenheim de Alemania el jueves 30 a las 21 (CET) en el Lotto Park.

Anderlecht busca clasificar a la Ronda Campeonato de la Belgian Pro League

A la etapa regular de la Belgian Pro League le restan 8 jornadas. Por el momento, el Anderlecht del Chino Huerta se está clasificando a la fase de definición denominada como Ronda Campeonato, puesto que se posiciona cuarto en la tabla de posiciones con 36 unidades producto de 10 victoria, 6 empates y 6 derrotas.

