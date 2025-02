César Huerta cumplió su deseo y pudo darse el gusto de dar el salto a Europa, luego de pasar de Pumas UNAM a Anderlecht de Bélgica, uno de los equipos más grandes de aquel país y con muchas tradición en el futbol del Viejo Continente, un usual participante de los torneos internacionales.

Sin embargo, el futbolista reflexionó su su arribo y brindó detalles del proceso, donde pese a los rumores que los vinculaban con Liverpool de Inglaterra, fue el equipo de violenta y blanco el único que demostró un interés real y concreta para contar con sus servicios.

Así lo expresó: “Yo lo tomé con mucha calma, y por ahí se decían muchas cosas”. “La realidad es que, de manera formal y concreta, solo tuve el interés de Anderlecht. Fueron los únicos que viajaron a México, platicaron conmigo, me invitaron a ver un partido y conocer las instalaciones”, agregó.

Y continuó: “Fue lo único concreto y la verdad estoy muy feliz con la decisión que tomé y el paso que di“. El futbolista arribó hace poco más de un mes y rápidamente logró asentar para convertirse en un usual titular, incluso en las citas importantes del equipo.

Además, también aclaró que por la idiosincracia de la institución logró tener una rápida adaptación al equipo: “Es algo que no te hace dudar porque en verdad sientes que quieren que tú estés acá. Fue algo de química, porque fueron a verme a un partido en México y quedaron fascinados conmigo”.

“Me convencieron y cuando vine a ver un partido de ellos, me visualicé jugando en el equipo. Eso ayudó a que tomara una decisión mucho más fácil“, aseveró. Estos detalles, que no tuvieron los Reds u otros conjuntos que habían hecho consultas fueron claves para tomarr la decisión.

¿Cuándo vuelven a jugar César Huerta y Anderlecht?

Tras ser eliminados entresemana por el Fenerbahce de la Europa League, tendrán un duelo importante por la Jornada 27 de la Jupiler Pro League 2024/25. Este domingo 23 de febrero, desde las 11:30 horas (Ciudad de México) recibirán al Union Saint-Gilloise, equipo tercero apenas un punto por encima, en el Lotto Park de Bruselas.