La derrota 3-2 de Los Angeles Galaxy contra Real Salt Lake, por la US Open Cup de los Estados Unidos, no quedó solamente en un resultado deportivo. Y es que, días después de haberse consumado el encuentro, llegaron pésimas noticias sobre el estado de salud de Javier “Chicharito” Hernández. El delantero surgido de las Chivas de Guadalajara sufrió una aparatosa lesión en ese encuentro y Claro Sports dio a conocer cuál es el estado de salud del futbolista mexicano.

Promediando el primer tiempo, en un ataque prometedor para el equipo de California, el ex Real Madrid y Manchester United recibió el balón pero inmediatamente cayó desplomado en el césped del America First Field. Los gestos de dolor dijeron mucho, aunque se esperó hasta este momento para confirmar de qué se trató la molestia que lo sacó de dicho juego…

¿Qué lesión sufrió Chicharito Hernández?

A través de un comunicado, LA Galaxy confirmó: “El delantero Javier Hernández sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha, durante el partido de Cuartos de Final de la Copa contra Real Salt Lake. Será intervenido quirúrgicamente en fecha por determinar, para iniciar el proceso de rehabilitación”. No habrá más temporada para el delantero mexicano.

Se perderá la Leagues Cup 2023

Además de no estar a disposición para lo que resta de la temporada 2023 de la Major League Soccer de los Estados Unidos, Chicharito Hernández no participará de la primera edición formal de la Leagues Cup. Los Angeles Galaxy comparte grupo con León de México y Vancouver Whitecaps de Canadá. Lógicamente, y a pesar de no ser considerado por Diego Cocca, tampoco será de su partida durante la Nations League y la Copa Oro con la Selección Mexicana.