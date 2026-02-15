Es tendencia:
Mientras Lionel Messi gana 12 millones en Inter Miami, el salario que cobra James Rodríguez en Minesotta United

El argentino es el futbolista mejor pago de la MLS en la actualidad, pero el colombiano no se queda atrás con la cifra que está percibiendo.

Por Ramiro Canessa

James Rodríguez vs. Messi: salarios 2026.
© Imagen generada con Gemini.James Rodríguez vs. Messi: salarios 2026.

Después de su paso por el futbol mexicano, que no fue como muchos esperaban, James Rodríguez se tomó varias semanas para analizar su futuro. Con el Mundial 2026 en el horizonte como gran objetivo personal con la Selección Colombia, el mediocampista priorizó encontrar un destino que le diera continuidad y protagonismo.

Finalmente, el colombiano con pasado en Real Madrid y Bayern Munich aterrizó en la MLS. El club que logró convencerlo fue Minnesota United FC, que le puso sobre la mesa una propuesta económica muy fuerte para sumarlo como una de sus grandes figuras.

Según informó beIN Sports, James cobrará alrededor de 5 millones de dólares por temporada, una cifra histórica para una institución con apenas una década de vida en la liga estadounidense. El contrato refleja la ambición del club por dar un salto de calidad y competir en un torneo cada vez más exigente.

La comparación inevitable es con Lionel Messi, hoy el jugador mejor pago de la MLS desde su llegada en 2023 a Inter Miami CF. En total, el argentino percibe cerca de 20 millones de dólares anuales: 12 millones corresponden al salario que asume el club y los otros 8 provienen de acuerdos comerciales y contratos vinculados a su desembarco en Estados Unidos, donde varias marcas participaron para concretar la operación.

De esta manera, James queda varios escalones por debajo en lo económico, aunque su contrato representa un movimiento estratégico importante para Minnesota United, que busca posicionarse entre los protagonistas del certamen. El colombiano, además percibe lo mismo que en León de México.

¿Hasta cuándo firmó James Rodríguez?

De acuerdo con un reporte de The Athletic, medio que dialogó con el propio futbolista tras su presentación oficial, el colombiano firmó vínculo hasta la disputa del Mundial 2026. Además, el club cuenta con una cláusula que le permite extender el acuerdo hasta diciembre de ese mismo año si así lo decide.

En síntesis

  • James Rodríguez firmó contrato con Minnesota United FC hasta el Mundial 2026.
  • El mediocampista colombiano percibirá un salario de 5 millones de dólares por temporada.
  • Lionel Messi lidera la MLS con ingresos anuales de 20 millones de dólares.
Ramiro Canessa
