Está claro que el debate no tiene fin, que con el paso del tiempo aparecen nuevas opiniones que le dan una nueva perspectiva a la discusión. Ahora, quien se sumó al análisis que busca encontrar al mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fue Giannis Antetokounmpo, la estrella de la NBA que arrojó una opinión que sorprendió a más de uno.

Adentrado el futbol como pocos lo imaginaban, Antetokounmpo no evitó la pregunta que lo obligó a tener que elegir entre Messi y Cristiano. En ese sentido, en la rueda de prensa del fin de semana All-Star de la NBA, lo que afirmó Giannis es que no existe una comparación justa o válida, porque ambos merecen estar en un lugar más alto de la historia.

Giannis prefiere a Cristiano sobre Messi

Para la estrella de los Milwaukee Bucks, el talento puro y la disciplina de Messi pueden situar al argentino como el futbolista más destacado de todos los tiempos y esa sería una respuesta más que lógica, pero él tiene una mirada distinta y su opinión está basada en el tipo de mentalidad que prefiere, la que más lo motiva y esa es la de CR7.

“Creo que Messi es un talento puro. Y con trabajo duro y disciplina, su carrera y la constancia de mantenerse en la cima lo convierten probablemente en el mejor jugador de todos los tiempos. Pero yo conecto más con la gente con la que me identifico, ¿sabes? Con el trabajo duro, la disciplina, el cuidar tu cuerpo, ser constante durante muchos años. Él tiene 41 años ahora, ¿no? Y sigue jugando a un nivel alto“, comenzó diciendo Giannis a los medios.

Y además agregó: “Mi mentalidad es más cercana a la de Cristiano Ronaldo. Son personas diferentes. Él es más llamativo que yo y yo no soy así, pero cuando se trata del juego, del amor por el deporte, de la constancia, del trabajo duro, de llevar tus límites más allá y seguir mejorando, me siento más parecido a Ronaldo”.

“Entonces, cuando me hacen esa pregunta, digo Ronaldo. Pero si pones en la balanza quién logró más en su carrera: ocho Balones de Oro, cinco… Ya sabes, un Mundial… No Mundial… Cinco Champions League, cuatro… Al final es lo que tú prefieras. Y lo más importante es que cuando llegas al punto en el que la gente debate “¿Messi o Ronaldo?”, ya ganaste. Yo quisiera llegar a un punto en el que digan “¿Jordan o Giannis?”. Ahí ya gané en la vida“, completó.

