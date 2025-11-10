No caben dudas que la historia de Lionel Messi y Barcelona es una de las más llamativas en lo que representa a la identificación de un jugador con un club. Y no es para manos. Fueron 21 años, entre 2000 y 2021, que el jugador estuvo en la institución española.

Hace poco más de cuatro años, el futbolista brindó una emotiva y recordada conferencia de prensa donde anunció, entre lágrimas y muy conmovido a los ojos del público, su salida del club al no poder aguantar el contrato que el atacante poseía en el club.

Al ser en plena pandemia del Covid-19, el astro argentino no pudo despedirse de su afición como lo merecía, por lo que apenas un puñado de personas disfrutaron de los últimos minutos en el club. Ahora, en un posteo de Instagram, sorprendió a todo con su presencia en el Camp Nou, que aún sigue en remodelaciones.

Así se manifestó: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…“.

Tras esto, las hipótesis ya se dispararon en redes sociales. Desde los que sostienen de un posible regreso al club catalán más pronto que tarde para retirarse, o lo que van más allá y vaticinan un pronto retiro para tener su partido despedida allí.

¿Cómo fue la despedida de Lionel Messi del Barcelona en 2021?

En agosto de 2021, Messi brindó una conferencia con pocos presentes en el Auditori 1899, el 8 de agosto, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos en primera fila, donde le comunicó al mundo que no seguiría en el club de toda su vida después de una larguísima negociación con Joan Laporta, el presidente que había ganado las elecciones meses atrás.

