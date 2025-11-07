Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA: ya transcurre el último año calendario y quedan menos de 365 días para el evento que paralizará al planeta. Con más equipos y más partidos, la próxima edición promete ser de las más competitivas de la historia, con mayor posibilidad de batacazos y resultados inesperados.

Este nuevo certamen intercontinental tendrá como protagonista a la Argentina de Messi, que será la defensora del título ganado en Qatar en 2022. La ‘Albiceleste’, además, viene de terminar primera en las Eliminatorias Sudamericanas y de ganar la Copa América, y llega entonada. Por su parte, Francia, última subcampeona del mundo, irá a por su revancha.

Sin embargo, hay un protagonista que dio el golpe sobre la mesa y que dejó de lado a ambos finalistas de la edición pasada como aspirantes al Mundial 2026. Pedri, habilidoso mediocampista del FC Barcelona, le hizo el feo a los equipos de Messi y Mbappé, y dio a conocer su punto de vista respecto a la competición que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Pedri levantando la Euro 2024 hace un año [Foto: Getty]

De acuerdo a las palabras del volante blaugrana en la revista Esquire, su favorito a coronarse es la Selección Española, el combinado nacional al que él mismo representa. La ‘Furia Roja’ viene de ser campeón de la Eurocopa 2024 y de ser subcampeón de la UEFA Nations League 2025; y con esos antecedentes intentará conquistar el mundo el año próximo.

“Yo creo que un Mundial es muy diferente a todo… Aquí falta una cosa. Una estrella más, la que le pondremos este verano“, sentenció el joven futbolista del equipo que comanda Hans-Dieter Flick. Para la joya de La Masía, los dirigidos por Luis De la Fuente se perfilan como los principales candidatos y además, se ve con posibilidades muy concretas de quedarse con el trofeo en esta nueva Copa del Mundo.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA tendrá su puntapié inicial el 11 de junio del 2026, día en que tendrá lugar el partido inaugural del certamen. La competición durará más de un mes, y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se dispute la gran final del torneo. México, Estados Unidos y Canadá compartirán la sede del campeonato intercontinental. ¿Será España el campeón como dijo Pedri?

