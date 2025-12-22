Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

No solo De Paul: la otra figura de la Selección Argentina que Messi quiere en Inter Miami

Lionel presiona para sumar a otro futbolista de la Albiceleste a la franquicia rosada a meses de la Copa del Mundo.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Lionel Messi y Rodrigo De Paul esperan por un nuevo jugador argentino
© GETTY IMAGESLionel Messi y Rodrigo De Paul esperan por un nuevo jugador argentino

Inter Miami cerró el año de la mejor manera: como campeón de la MLS. La franquicia había ganado el primer título de su historia (Leagues Cup) cuando llegó Lionel Messi, pero todavía tenía pendiente el sueño de obtener el título liguero.

Publicidad

Finalmente, en 2025 pudieron conseguirlo luego de vencer por 3-1 en la final a Vancouver Whitecaps y con una importante presencia argentina en la plantilla. No obstante, ahora quieren elevar todavía más el nivel del equipo y buscarán fichar a un futbolista de la Albiceleste que actualmente juega en Europa.

Se trata de Giovani Lo Celso. Este futbolista se convirtió en una pieza fundamental cuando Lionel Scaloni asumió en el seleccionado argentino y demostró ser uno de los mejores socios de Messi. Ahora, ambos podrían juntarse nuevamente, pero en Estados Unidos con la playera de las Garzas.

Tras los rumores iniciales, el periodista Gastón Edul confirmó este lunes que el interés es real y que Inter Miami “está dispuesto a hacer un ofrecimiento formal”. Sin embargo, aclara que todavía se hubo un avance en la operación y que no existió la oferta a Real Betis, club en el que se desempeña actualmente Lo Celso.

Publicidad
Tweet placeholder

En caso de concretarse la operación, se convertiría en el tercer futbolista de la Selección Argentina en jugar para Inter Miami tras el propio Messi y Rodrigo De Paul, quien fichó en la última temporada tras su última etapa en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Todos los jugadores argentinos de Inter Miami

  1. Rocco Ríos Novo
  2. Óscar Ustari
  3. Tomás Avilés
  4. Gonzalo Luján
  5. Marcelo Weigandt
  6. Rodrigo De Paul
  7. Santiago Morales
  8. Tadeo Allende
  9. Baltasar Rodríguez
  10. Mateo Silvetti
  11. Lionel Messi
Publicidad
William Yarbrough, portero de Inter Miami, revela qué piensa Messi de México y la Liga MX

ver también

William Yarbrough, portero de Inter Miami, revela qué piensa Messi de México y la Liga MX

En síntesis

  • Inter Miami ganó la MLS 2025 tras vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps con Lionel Messi.
  • El club busca fichar a Giovani Lo Celso, actual mediocampista del Real Betis.
  • Gastón Edul confirmó que existe interés real, aunque aún no hay oferta formal.
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El destino de Nico Fonseca tras salir del Club León
Liga MX

El destino de Nico Fonseca tras salir del Club León

William Yarbrough revela qué piensa Messi de México
Selección Mexicana

William Yarbrough revela qué piensa Messi de México

Messi deja de lado a Dibu Martínez en los The Best y abre polémica en Argentina
Futbol Internacional

Messi deja de lado a Dibu Martínez en los The Best y abre polémica en Argentina

Las alineaciones de Fulham vs. Nottingham Forest por la Premier League 2025-26
UEFA

Las alineaciones de Fulham vs. Nottingham Forest por la Premier League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo