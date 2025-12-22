No solo De Paul: la otra figura de la Selección Argentina que Messi quiere en Inter Miami

Inter Miami cerró el año de la mejor manera: como campeón de la MLS. La franquicia había ganado el primer título de su historia (Leagues Cup) cuando llegó Lionel Messi, pero todavía tenía pendiente el sueño de obtener el título liguero.

Finalmente, en 2025 pudieron conseguirlo luego de vencer por 3-1 en la final a Vancouver Whitecaps y con una importante presencia argentina en la plantilla. No obstante, ahora quieren elevar todavía más el nivel del equipo y buscarán fichar a un futbolista de la Albiceleste que actualmente juega en Europa.

Se trata de Giovani Lo Celso. Este futbolista se convirtió en una pieza fundamental cuando Lionel Scaloni asumió en el seleccionado argentino y demostró ser uno de los mejores socios de Messi. Ahora, ambos podrían juntarse nuevamente, pero en Estados Unidos con la playera de las Garzas.

Tras los rumores iniciales, el periodista Gastón Edul confirmó este lunes que el interés es real y que Inter Miami “está dispuesto a hacer un ofrecimiento formal”. Sin embargo, aclara que todavía se hubo un avance en la operación y que no existió la oferta a Real Betis, club en el que se desempeña actualmente Lo Celso.

En caso de concretarse la operación, se convertiría en el tercer futbolista de la Selección Argentina en jugar para Inter Miami tras el propio Messi y Rodrigo De Paul, quien fichó en la última temporada tras su última etapa en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Todos los jugadores argentinos de Inter Miami

Rocco Ríos Novo Óscar Ustari Tomás Avilés Gonzalo Luján Marcelo Weigandt Rodrigo De Paul Santiago Morales Tadeo Allende Baltasar Rodríguez Mateo Silvetti Lionel Messi

