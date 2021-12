Con el cinturón de peso ligero en juego, Charles Oliveira y Dustin Poirier afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este sábado 11 de diciembre en el combate estelar del UFC 269. El evento, que contará con otras peleas que atraen la atención de los fanáticos de la disciplina, se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El brasileño, de 32 años, expondrá el título que obtuvo el pasado 15 de mayo, cuando venció a Michael Chandler por nocaut técnico. De esta manera, Oliveira se adueñó del récord de mayor cantidad de finalizaciones en la historia de la UFC, con 17. Hasta el momento, el oriundo de Guarujá acumula 31 victorias y ocho derrotas a lo largo de su carrera.

Mientras que el estadounidense, de 32 años, fue campeón interino de la categoría durante 2019, cuando le ganó a Max Holloway. Sin embargo, Poirier, que venció a Conor McGregor en sus últimas dos presentaciones, no logró imponerse en la unificación y fue superado por Khabib Nurmagomedov. Por lo tanto, el nacido en Lafayette suma 28 triunfos y seis caídas.

Cartelera completa del UFC 269

Preliminares iniciales

Peso medio: André Muniz vs. Eryk Anders

Peso mosca femenino: Miranda Maverick vs. Erin Blanchfield

Peso mosca: Alex Pérez vs. Matt Schnell

Peso pluma: Ryan Hall vs. Darrick Minner

Peso gallo: Randy Costa vs. Tony Kelley

Peso mosca femenino: Gillian Robertson vs. Priscila Cachoeira

Preliminares

Peso pluma: Josh Emmett vs. Dan Ige

Peso gallo: Pedro Munhoz vs. Dominick Cruz

Peso pesado: Augusto Sakai vs. Tai Tuivasa

Peso medio: Jordan Wright vs. Bruno Silva

Estelares

Peso ligero: Charles Oliveira vs. Dustin Poirier

Peso gallo femenino: Amanda Nunes vs. Julianna Peña

Peso welter: Geoff Neal vs. Santiago Ponzinibbio

Peso mosca: Kai Kara France vs. Cody Garbrandt

Peso gallo: Raulian Paiva vs. Sean O'Malley

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC 269?

El combate Charles Oliveira vs. Dustin Poirier se llevará a cabo este sábado 11 de diciembre, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, por el UFC 269.

Horario por país de las preliminares

México: 17:00 horas

Costa Rica: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Panamá: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas PT y 18:00 horas ET

España: 01:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Horario por país de las estelares

México: 21:00 horas

Costa Rica: 21:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Brasil: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Chile: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Paraguay: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Uruguay: 00:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

España: 05:00 horas (domingo 12 de diciembre)

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier: ¿qué canal transmite el UFC 269?

En Latinoamérica, incluido México, las preliminares serán transmitidas EN VIVO y ONLINE a través de ESPN 2 (excepto Brasil y Chile) y Star+, que también emitirá las estelares. En Chile, se podrá seguir EN DIRECTO todo el evento mediante FOX Sports 1 y Star+. Además, se podrá ver desde Estados Unidos por ESPN+ por Pay Per View (solo las peleas principales), ESPN 2 e ESPN Deportes (preliminares) y UFC Fight Pass (preliminares iniciales).