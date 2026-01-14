Es tendencia:
Mundial 2026

Donald Trump le niega visa a 75 países para entrar a Estados Unidos:¿qué pasará con la afición que irá al Mundial?

Hay incertidumbre en países como Brasil debido a la negación de visas para Estados Unidos rumbo al Mundial.

Por Marilyn Rebollo

WASHINGTON, DC – DECEMBER 05: U.S. President Donald Trump draws during the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Mandel NGAN – Pool/Getty Images)
A tan sólo medio año de que arranque el Mundial 2026, Estados Unidos sigue dando de qué hablar y es que este miércoles 14 de enero el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que suspenderá el procesamiento de visas para los ciudadanos de 75 países con la idea de hacer una revisión de procedimientos.

Esto comenzará a partir de la siguiente semana, es decir, miércoles 21 de enero, donde se intentará identificar a aquellos solicitantes considerados como posibles dependientes de beneficios públicos y para ello evitar su ingreso al país. Entre los destacados están Brasil, uno de los más futboleros que tienen duda de cómo hacerle para acceder a la Copa del Mundo en territorio norteamericano.

¿Qué pasará con los aficionados que quieran ir al Mundial?

Aquí el tema es que en el caso específico del Mundial no habría un problema como tal, ya que esta restricción se refiere a visas de inmigrante. Es por ello que de manera directa no afecta a quienes obtienen visas temporales, ya sea como turistas o de trabajo, que es precisamente las que se solicitan en estos casos especiales.

Brasil, Colombia, Egipto y otros países que están clasificados tienen la incertidumbre al respecto, aunque la FIFA no se ha pronunciado con esta información hay que recordar que el Máximo Organismo hace un año dio reveló el “FIFA Priority Appointment Scheduling System” (FIFA PASS), el cual les permite a los aficionados que compraron boletos las entrevistas para visas priorizadas.

Respecto a esto, también se aclara que en su momento el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó en que tener un boleto no les aseguraba la entrada al país. Se espera que en los próximos días la misma FIFA aclare cual va a ser la situación con los seguidores de estos países que quieran ir al Mundial, ya que tienen una semana antes de que se ejecute.

Mhoni Vidente vaticinó al campeón de la Copa del Mundo 2026

En síntesis

  • Marco Rubio, secretario de Estado, anunció la suspensión de visas para ciudadanos de 75 países este miércoles.
  • La restricción aplicada a visas de inmigrante entrará en vigor el próximo 21 de enero de 2026.
  • FIFA PASS permitirá a los aficionados con boletos solicitar entrevistas prioritarias para obtener visas temporales de turista.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
