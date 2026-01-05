La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y todos se preparan para la máxima cita internacional de selecciones. Los anfitriones, por un lado, apuntalan detalles para tener todo listo. Los equipos, también tienen su preparación para llegar de la mejor manera.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, un dato que siempre despierta interés entre los aficionados son las predicciones. Y, en este caso, la astróloga cubana nacionalizada mexicana compartió un video con sus predicciones para el 2026, donde incluyó al Mundial como uno de los eventos más relevantes del año.

A través de una lectura del tarot, Mhoni Vidente aseguró que solo tres selecciones parten con ventaja clara para levantar la Copa del Mundo. De acuerdo con su visión astrológica, Portugal, España y Argentina son los tres equipos con mayor probabilidad de coronarse en el certamen.

Portugal es uno de los favoritos según Mhoni Vidente. [Foto: Getty Images]

Publicidad

Publicidad

Hizo una mención aparte para los lusos, ya que la vidente vinculó el favoritismo de los portugueses con una supuesta cercanía entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump, elemento que, según ella, influye energéticamente en el destino del equipo.

En el caso de México, está fuera de la discusión para Mhoni Vidente, algo que no sorprendió a muchos aficionados, considerando el irregular desempeño del Tri en los últimos años. Aunque eltorneo se jugará en casa, la astróloga no visualiza un papel protagónico para el equipo de Javier Aguirre.

¿Quién es Mhoni Vidente?

ver también Mhoni Vidente ignoró al Real Madrid y eligió a los dos candidatos a ganar el Mundial de Clubes 2025

Mhoni Vidente es una astróloga y tarotista que ha ganado notoriedad por acertar predicciones deportivas en el pasado, incluyendo campeonatos de la Liga MX y el triunfo de Argentina en el Mundial 2022. Eso sí, ella misma ha reiterado que sus lecturas son subjetivas y sin respaldo científico, por lo que el destino del Mundial 2026 seguirá, por ahora, en manos del balón.

Publicidad

Publicidad

En síntesis