Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY lunes 17 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Sin actividad en el resto de confederaciones, solo Europa pone en juego boletos al torneo internacional este lunes.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Ya hay 32 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 16 lugares para la Copa del Mundo 2026
© Getty ImagesYa hay 32 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 16 lugares para la Copa del Mundo 2026

Restan exactamente 206 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY lunes 17 de noviembre es una jornada en la que continúa la disputa de los 16 boletos restantes para dar el presente.

Publicidad
Tweet placeholder

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • República Checa vs. Gibraltar / 13:45 horas
  • Malta vs. Polonia / 13:45 horas
  • Irlanda del Norte vs. Luxemburgo / 13:45 horas
  • Países Bajos vs. Lituania / 13:45 horas
  • Alemania vs. Eslovaquia / 13:45 horas
  • Montenegro vs. Croacia / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
Publicidad
¡No será Argentina! La IA predijo el campeón del Mundial 2026 y anticipó un ganador nuevo

ver también

¡No será Argentina! La IA predijo el campeón del Mundial 2026 y anticipó un ganador nuevo

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para el Repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

  • Nueva Caledonia
  • Bolivia
  • RD Congo
  • Irak o Emiratos Árabes Unidos

*A estos cuatro países se suman dos representantes de la CONCACAF

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Qué partidos ver HOY jueves 13 de noviembre en TV en México: horarios y transmisiones
Futbol Femenil

Qué partidos ver HOY jueves 13 de noviembre en TV en México: horarios y transmisiones

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY por las Eliminatorias rumbo al Mundial

Checo palpita su redebut: objetivo en Cadillac y expectativas para 2026
FÓRMULA 1

Checo palpita su redebut: objetivo en Cadillac y expectativas para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo