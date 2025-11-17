Restan exactamente 206 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY lunes 17 de noviembre es una jornada en la que continúa la disputa de los 16 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

República Checa vs. Gibraltar / 13:45 horas

Malta vs. Polonia / 13:45 horas

Irlanda del Norte vs. Luxemburgo / 13:45 horas

Países Bajos vs. Lituania / 13:45 horas

Alemania vs. Eslovaquia / 13:45 horas

Montenegro vs. Croacia / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Estados Unidos

México

Canadá

Japón

Nueva Zelanda

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Arabia Saudita

Costa de Marfil

Senegal

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para el Repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026?

Nueva Caledonia

Bolivia

RD Congo

Irak o Emiratos Árabes Unidos

*A estos cuatro países se suman dos representantes de la CONCACAF