Restan exactamente 206 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY lunes 17 de noviembre es una jornada en la que continúa la disputa de los 16 boletos restantes para dar el presente.
Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):
- República Checa vs. Gibraltar / 13:45 horas
- Malta vs. Polonia / 13:45 horas
- Irlanda del Norte vs. Luxemburgo / 13:45 horas
- Países Bajos vs. Lituania / 13:45 horas
- Alemania vs. Eslovaquia / 13:45 horas
- Montenegro vs. Croacia / 13:45 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Argentina
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para el Repechaje para clasificar a la Copa del Mundo 2026?
- Nueva Caledonia
- Bolivia
- RD Congo
- Irak o Emiratos Árabes Unidos
*A estos cuatro países se suman dos representantes de la CONCACAF