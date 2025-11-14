Inició la cuenta regresiva y ya hemos ingresado en año mundialista. Faltan menos de 365 días para el partido inaugural de uno de los eventos deportivos más esperados por todos los fanáticos futboleros: el Mundial 2026. Con poco tiempo por delante, va quedando todo el escenario listo, con la mayoría de las selecciones ya con pasaje asegurado a la competición.

A falta de un manojo de meses, le consultamos a la tecnología sobre lo que la cita estelar tiene preparado, y la Inteligencia Artificial simuló la próxima edición del torneo. Tomando como parámetro más de veinte variantes, circunstancias y factores de todo tipo, lanzó su pronóstico sobre cómo se desarrollará el certamen y hasta anticipó quién se quedará con el título.

Según el modelo probado por la IA, Argentina perderá la corona y no será bicampeón del mundo en 2026. Si bien se trata de la última Copa del Mundo de Lionel Messi, el astro albiceleste no podría consagrarse en su despedida del torneo de selecciones. De esta manera, habría un ganador diferente al de Qatar 2022 y la competencia se volverá más atractiva.

En la simulación propuesta, los dos equipos que llegarán al cierre del Mundial 2026 con posibilidades de dar la vuelta olímpica serán España y Brasil, que serían las selecciones que jugarían la final por la gloria. Así, cambiarían los dos finalistas respecto a la edición anterior, ya que Francia, el pasado subcampeón, tampoco podría llegar hasta aquí, algo que sí logró en los últimos dos torneos.

Ante este escenario, de acuerdo al pronóstico arrojado por la Inteligencia Artificial, España conquistará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA el año próximo. La ‘Roja’, que viene realizando un preciso trabajo desde juveniles hasta la Mayor a todos los niveles, coronaría todo ese proceso con el galardón más importante de todos, repitiendo la hazaña lograda en 2010.

España sería campeón del Mundial 2026 según la IA [Foto: Getty]

El vaticinio de la tecnología apunta que Lamine Yamal marcaría los dos goles del triunfo español ante los brasileños, mientras que Bruno Guimaraes anotaría el empate transitorio de la ‘Verdeamarella’. Ante un MetLife Stadium colmado por más de ochenta mil personas, el equipo de Luis de la Fuente derrotaría al de Carlo Ancelotti en el duelo definitorio y se pondría la corona por los siguientes cuatro años.

