¿Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

De a poco, y a casi ocho meses del desarrollo de la próxima edición, comienzan a confirmarse nuevos clasificados a la Copa del Mundo: en las últimas horas, una nueva selección más ha asegurado su boleto al Mundial 2026, y dirá presente en la competición más prestigiosa de todas, que tendrá lugar en Norteamérica el año que viene.

Este domingo, y luego de vencer por 1-0 a Comoras en condición de local, Ghana selló su boleto al torneo mundialista en la última jornada para que termine el Grupo I. Con 19 unidades, el escolta Madagascar ya no lo puede alcanzar, ya que tiene 19 unidades.

Es el quinto africano clasificado al torneo luego de las confirmaciones de Marruecos, Túnez, Egipto y Argelia. Lo curioso es que las mayorías son naciones del norte de África, dando un mensaje poderoso sobre el nivel de estas nacionales en el continente africano.

Las Estrellas Negras vuelven al torneo mundialista tras 4 años. Su última participación fue en Qatar 2022, donde se quedaron en la Fase de Grupos en una zona con Portugal, Uruguay y Corea del Sur. Quedó eliminado ya que los europeos y los asiáticos avanzaron a la siguiente instancia.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 21 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 18 por méritos deportivos:

México (país anfitrión)

(país anfitrión) Estados Unidos (país anfitrión)

(país anfitrión) Canadá (país anfitrión)

(país anfitrión) Argentina

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania (debut)

(debut) Nueva Zelanda

Uzbekistán (debut)

(debut) Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

¿Cuántas plazas quedan definir para el Mundial 2026?

Bajo el nuevo sistema de competición de la Copa Mundial de la FIFA, aún restan confirmarse 27 clasificados al torneo universal, del cual participarán un total de 48 selecciones:

CONCACAF: tres cupos restantes por definir

tres cupos restantes por definir CONMEBOL: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir UEFA: dieciséis cupos restantes por definir

dieciséis cupos restantes por definir AFC: dos cupos restantes por definir

dos cupos restantes por definir CAF: cuatro cupos restantes por definir

cuatro cupos restantes por definir OFC: sin cupos restantes por definir

sin cupos restantes por definir Repechaje: dos cupos restantes por definir

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.