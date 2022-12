Después de tres años, la NBA regresó a México con un partido muy atractivo, que acabó en victoria del Miami Heat, por 111-101 sobre San Antonio Spurs. Además, se celebraron los 30 años desde el primer juego realizado en la CDMX.

Los protagonistas del encuentro quedaron encantados con el ambiente y la experiencia en general. Erik Spoelstra, entrenador del Miami, afirmó: “Creo que la atmósfera fue eléctrica. Esto fue muy divertido, venimos aquí hace cinco años y realmente lo disfrutamos, así que nos ofrecimos para venir de nueva cuenta. Nos divertimos, ojalá hubiéramos tenido dos días (antes de jugar) para visitar más la ciudad, ir a comer. Lo pudimos hacer un poco ayer, pero queríamos más”.

Spoelstra no tuvo reparos para dejar en claro su fascinación por el clima que se vivió en el Arena Ciudad de México: “Amamos a la afición mexicana, creo que saben respetar el buen basquetbol. Fue divertido, si alguna vez llega a haber un equipo aquí en México, no importa en cuantos años, creo que sería genial. Hay excelentes aficionados a la NBA aquí".

Por su parte, Gregg Popovich, entrenador de los Spurs, coincidió con su colega: “Cuando salimos del vestidor la grada ya lucía bastante repleta. Los fans ya estaban hablando y gritando, creo que le dieron una muy buena bienvenida a la NBA y a nosotros. Espero que se la hayan pasado bien, porque parece ser que así fue”, sostuvo.

Jimmy Buttler, el más aclamado

Una de las figuras del encuentro, y sin duda el más ovacionado por la afición, fue Jimmy Buttler, del Miami Heat, quien aportó 26 puntos para la victoria de su equipo: “Esta victoria tiene una gran significado, dejamos contentos a los fans. Amo jugar básquetbol en todo el mundo y en los últimos días pude probar la comida mexicana. Voy a regresar. Significa todo y todos lo apreciamos. Me encanta que mencionen mi nombre y no me lo espero, pero me encanta y realmente voy a regresar quiero realmente vivir más experiencias en México la próxima vez”.