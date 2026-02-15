¿Cómo y dónde ver EN VIVO el Juego de las Estrellas 2026 de la NBA?

Llegó el último día del fin de semana All-Star en la NBA. Este domingo 15 de febrero se llevará a cabo el tradicional y conocido Juego de las Estrellas que coloca en la duela a los mejores jugadores de la liga para que deslumbren a los aficionados con sus habilidades. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ni un solo detalle de la acción.

La sede elegida para el 2026 fue la casa de los Angeles Clippers, el Intuit Dome de Inglewood. En California se han desarrollado todas las actividades previstas desde el día viernes y se buscará darle un cierre lujoso a un evento que congrega miles de fanáticos en el lugar de los hechos y millones en el mundo.

En este caso, con la variante a estrenar que tendrá la competencia con la decisión de dividir la acción en una competencia de tres equipos (dos estadounidenses y uno de resto del mundo), se espera que el nivel de juego sea superior a temporadas anteriores. Por esa razón, la atención estará concentrada en lo que suceda para ver si el cambio en la logística trae sus resultados positivos.

Hora y cómo ver el Juego de las Estrellas 2026

El horario previsto para el comienzo de la jornada está pautado para las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs de Bogotá y 19:00hs en Buenos Aires. La transmisión en Latinoamérica está restringida, por lo que la única alternativa para acceder a la cobertura del evento está sujeta a NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga.

Aunque en un primer momento se había informado que ESPN contaría con los derechos de televisación, lo cierto es que la imagen nunca apareció de manera directa. La empresa en cuestión no informó detalles sobre lo sucedido, pero se evidenció que finalmente no transmitiría la actividad desde Los Angeles en vivo.

