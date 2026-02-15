Así se disputa el All-Star Game 2026: reglamento, equipos y guía completa del Juego de las Estrellas de la NBA

Con el paso de los años, las críticas hacia el All-Star Game se multiplicaron. Los aficionados fueron los más ofuscados en expresar que se trataba de un día perdido en el que los jugadores iban a pasar el rato sin exigirse en lo más mínimo para evitar lesiones inesperadas, pero que eso terminaba por apagar el espectáculo. La NBA tomó cartas en el asunto y se espera que la historia de este domingo sea completamente distinta.
No existe dinero que pueda motivar a las estrellas de la liga a jugar un nivel competitivo, por lo que debe existir una seducción desde lo deportivo, capaz de generar ganas entre los jugadores. Para eso, se decidió reformular el Juego de las Estrellas para buscarle una vuelta de tuerca, capaz de poder dejar contentos a todos, players y espectadores.
Así será el Juego de las Estrellas 2026
Lo que se decidió entonces fue crear una especie de torneo pequeño. Serán tres los equipos participantes este año, con la misión de llegar a la gran final. Fueron 24 los basquetbolistas seleccionados, repartidos en dos teams de puros estadounidenses y otro de internacionales.
LeBron James y Stephen Curry se perderán el Juego de las Estrellas 2026. (GETTY IMAGES)
Los partidos tendrán una duración de 12 minutos y la decisión es simple: quienes lo hagan mejor se medirán en el encuentro definitorio. Aunque no es una certeza, se espera que este modelo supere al habitual y conocido para que la jornada se transforme en atractiva y no en una competencia de triples o tiros imposibles que desvirtúan el show.
Las bajas más sensibles están representadas por LeBron James (no será titular) y Stephen Curry (lesión). Dos de las leyendas más grandes de la historia de la NBA no estarán presentes en la gran fiesta y esto genera una pérdida de interés lógica, aunque otras figuras como Luka Doncic o Nikola Jokic sí estarán sobre la duela luciendo su enorme repertorio de habilidades.
Los equipos confirmados del Juego de Las Estrellas:
Estados Unidos “Estrellas”
- Scottie Barnes | Toronto Raptors
- Devin Booker | Phoenix Suns
- Cade Cunningham | Detroit Pistons
- Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves
- Jalen Johnson | Atlanta Hawks
- Jalen Duren | Detroit Pistons
- Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder
- Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers
Entrenador: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)
Estados Unidos “Rayas”
- Jaylen Brown | Boston Celtics
- Jalen Brunson | New York Knicks
- Kevin Durant | Houston Rockets
- De’Aaron Fox | San Antonio Spurs
- Brandon Ingram | Toronto Raptors
- LeBron James | Los Angeles Lakers
- Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers
- Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers
Entrenador: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)
Resto del Mundo
- Deni Avdija | Portland Trail Blazers
- Luka Doncic | Los Angeles Lakers
- Nikola Jokic | Denver Nuggets
- Jamal Murray | Denver Nuggets
- Norman Powell | Miami Heat
- Alperen Sengun | Houston Rockets
- Pascal Siakam | Indiana Pacers
- Karl-Anthony Towns | New York Knicks
- Víctor Wembanyama | San Antonio Spurs
Entrenador: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)
En síntesis
- El All-Star Game 2026 de la NBA se celebrará este domingo con tres equipos.
- Participarán 24 jugadores divididos en dos equipos de Estados Unidos y uno de internacionales.
- Luka Doncic y Nikola Jokic jugarán, mientras que LeBron James y Stephen Curry son bajas.