Así se disputa el All-Star Game 2026: reglamento, equipos y guía completa del Juego de las Estrellas de la NBA

Con el paso de los años, las críticas hacia el All-Star Game se multiplicaron. Los aficionados fueron los más ofuscados en expresar que se trataba de un día perdido en el que los jugadores iban a pasar el rato sin exigirse en lo más mínimo para evitar lesiones inesperadas, pero que eso terminaba por apagar el espectáculo. La NBA tomó cartas en el asunto y se espera que la historia de este domingo sea completamente distinta.

No existe dinero que pueda motivar a las estrellas de la liga a jugar un nivel competitivo, por lo que debe existir una seducción desde lo deportivo, capaz de generar ganas entre los jugadores. Para eso, se decidió reformular el Juego de las Estrellas para buscarle una vuelta de tuerca, capaz de poder dejar contentos a todos, players y espectadores.

Así será el Juego de las Estrellas 2026

Lo que se decidió entonces fue crear una especie de torneo pequeño. Serán tres los equipos participantes este año, con la misión de llegar a la gran final. Fueron 24 los basquetbolistas seleccionados, repartidos en dos teams de puros estadounidenses y otro de internacionales.

LeBron James y Stephen Curry se perderán el Juego de las Estrellas 2026. (GETTY IMAGES)

Los partidos tendrán una duración de 12 minutos y la decisión es simple: quienes lo hagan mejor se medirán en el encuentro definitorio. Aunque no es una certeza, se espera que este modelo supere al habitual y conocido para que la jornada se transforme en atractiva y no en una competencia de triples o tiros imposibles que desvirtúan el show.

Las bajas más sensibles están representadas por LeBron James (no será titular) y Stephen Curry (lesión). Dos de las leyendas más grandes de la historia de la NBA no estarán presentes en la gran fiesta y esto genera una pérdida de interés lógica, aunque otras figuras como Luka Doncic o Nikola Jokic sí estarán sobre la duela luciendo su enorme repertorio de habilidades.

Los equipos confirmados del Juego de Las Estrellas:

Estados Unidos “Estrellas”

Scottie Barnes | Toronto Raptors

Devin Booker | Phoenix Suns

Cade Cunningham | Detroit Pistons

Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves

Jalen Johnson | Atlanta Hawks

Jalen Duren | Detroit Pistons

Chet Holmgren | Oklahoma City Thunder

Tyrese Maxey | Philadelphia 76ers

Entrenador: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)

Estados Unidos “Rayas”

Jaylen Brown | Boston Celtics

Jalen Brunson | New York Knicks

Kevin Durant | Houston Rockets

De’Aaron Fox | San Antonio Spurs

Brandon Ingram | Toronto Raptors

LeBron James | Los Angeles Lakers

Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers

Donovan Mitchell | Cleveland Cavaliers

Entrenador: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)

Resto del Mundo

Deni Avdija | Portland Trail Blazers

Luka Doncic | Los Angeles Lakers

Nikola Jokic | Denver Nuggets

Jamal Murray | Denver Nuggets

Norman Powell | Miami Heat

Alperen Sengun | Houston Rockets

Pascal Siakam | Indiana Pacers

Karl-Anthony Towns | New York Knicks

Víctor Wembanyama | San Antonio Spurs

Entrenador: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)

En síntesis

El All-Star Game 2026 de la NBA se celebrará este domingo con tres equipos.

