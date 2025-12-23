Como si el dominio en el mundo no fuera suficiente con la actividad que se desarrolla en Estados Unidos, la NBA está dispuesta a expandir su supremacía como liga alrededor del mundo con la incursión en Europa y la creación de una liga que le puede permitir dar un salto de calidad al deporte en el Viejo Continente.

En las últimas horas se alinearon NBA y FIBA para confirmar a partir de enero comenzarán a trabajar en conjunto con mucha más intensidad en la conformación de una nueva liga masculina. El principal objetivo de este proyecto es potenciar el deporte para darle un salto de calidad, buscando emular algo de lo conseguido en Norteamérica.

Las intenciones de la NBA en Europa

La intención es invitar a clubes y grupos propietarios que estén interesados en sumarse al proyecto que permita afianzar una competencia que se sostenga a lo largo del tiempo para que no termine pasando sin pena ni gloria. El dato clave es que se haría una evaluación de los participantes, para que se pueda acceder a la nueva liga mediante mérito.

Adam Silver, comisionado de la NBA, confirmó las intenciones de expandirse hacia Europa. (GETTY IMAGES)

“Convicción de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente. Junto con la FIBA, esperamos contar con la participación de clubes y grupos de propietarios potenciales que compartan nuestra visión sobre el potencial de este deporte en Europa”, comentó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Respecto a un posible formato o intenciones, aún se desconoce de qué se tratará la nueva competencia. Como se dijo, la búsqueda de pulir detalles comenzará en enero con un plazo preliminar que tiene como fin darle un avance concreto a lo que, hasta ahora, es un fuerte deseo de expandir el deporte con el incremento de un nivel sobre la duela.

