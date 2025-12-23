Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

La NBA se expande y abre su propia liga en Europa

La mejor liga del mundo busca revolucionar al deporte e instalar su estilo en el Viejo Continente.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
La NBA decidió incursionar en el mercado europeo con una nueva liga.
© GETTY IMAGESLa NBA decidió incursionar en el mercado europeo con una nueva liga.

Como si el dominio en el mundo no fuera suficiente con la actividad que se desarrolla en Estados Unidos, la NBA está dispuesta a expandir su supremacía como liga alrededor del mundo con la incursión en Europa y la creación de una liga que le puede permitir dar un salto de calidad al deporte en el Viejo Continente.

Publicidad

En las últimas horas se alinearon NBA y FIBA para confirmar a partir de enero comenzarán a trabajar en conjunto con mucha más intensidad en la conformación de una nueva liga masculina. El principal objetivo de este proyecto es potenciar el deporte para darle un salto de calidad, buscando emular algo de lo conseguido en Norteamérica.

Las intenciones de la NBA en Europa

La intención es invitar a clubes y grupos propietarios que estén interesados en sumarse al proyecto que permita afianzar una competencia que se sostenga a lo largo del tiempo para que no termine pasando sin pena ni gloria. El dato clave es que se haría una evaluación de los participantes, para que se pueda acceder a la nueva liga mediante mérito.

Adam Silver, comisionado de la NBA, confirmó las intenciones de expandirse hacia Europa. (GETTY IMAGES)

Adam Silver, comisionado de la NBA, confirmó las intenciones de expandirse hacia Europa. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Convicción de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente. Junto con la FIBA, esperamos contar con la participación de clubes y grupos de propietarios potenciales que compartan nuestra visión sobre el potencial de este deporte en Europa”, comentó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Respecto a un posible formato o intenciones, aún se desconoce de qué se tratará la nueva competencia. Como se dijo, la búsqueda de pulir detalles comenzará en enero con un plazo preliminar que tiene como fin darle un avance concreto a lo que, hasta ahora, es un fuerte deseo de expandir el deporte con el incremento de un nivel sobre la duela.

Green firmó su sentencia de salida para que Giannis Antetokounmpo llegue a Warriors y esto dijo Curry

ver también

Green firmó su sentencia de salida para que Giannis Antetokounmpo llegue a Warriors y esto dijo Curry

En síntesis

  • La NBA y la FIBA trabajarán conjuntamente desde enero para crear una nueva liga masculina europea.
  • El comisionado Adam Silver busca atraer clubes y propietarios para potenciar el baloncesto en Europa.
  • El acceso a la nueva competición se definirá mediante una evaluación basada en el mérito.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
    Lee también
    Las alineaciones de Arsenal vs. Crystal Palace por la EFL Cup
    Futbol Internacional

    Las alineaciones de Arsenal vs. Crystal Palace por la EFL Cup

    André-Pierre Gignac definió su futuro en Tigres para el 2026
    Club Tigres

    André-Pierre Gignac definió su futuro en Tigres para el 2026

    El jugador olvidado en Boca Juniors que busca Necaxa
    Liga MX

    El jugador olvidado en Boca Juniors que busca Necaxa

    La histórica NBA, la liga en la que los equipos no defienden y solo atacan
    Opinión

    La histórica NBA, la liga en la que los equipos no defienden y solo atacan

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo