Green firmó su sentencia de salida para que Giannis Antetokounmpo llegue a Warriors y esto dijo Curry

Cuando parecía que todo era alegría en los Warriors porque por fin volvían a ganar dos juegos consecutivos en la temporada NBA 2025-26, no pasaba desde el 7 de diciembre, Draymond Green firmó la sentencia de salida y dejó todo listo en vísperas que se dé la llegada de Giannis Antetokounmpo.

Publicidad

Publicidad

¡A los antecedentes! Justo antes de que se diera una nueva polémica con Green, el periodista Jake Fischer, del portal ‘HoopsHype, informó que Antetokounmpo sería el único jugador por el cual Golden State Warriors estaría dispuesto a intercambiar a Draymond Green.

¿Todo servido? A falta de 8:31 minutos por jugar en el tercer cuarto del juego ante Orlando Magic, los Warriors pidieron un tiempo fuera y Draymond Green tuvo una discusión tan fuerte con Steve Kerr que prefirió irse al vestuario, y no regresar al partido que Golden State terminaría ganando por 120 a 97 puntos.

Esto dijo Stephen Curry de la discusión entre Draymond Green y el coach de Warriors

Curry habló de la discusión entre Kerr y Green. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Es una lástima que estemos aquí arriba, considerando nuestra racha de dos victorias consecutivas y defendiendo nuestra cancha, que las preguntas tengan un tono un poco más negativo de lo que deberían. Entiendo por qué las haces, pero ahora mismo el DJ está poniendo una buena lista de reproducción. Los chicos están trabajando duro y nos lo estamos pasando bien porque estamos ganando (…) Estaban teniendo una buena conversación. Es algo que les corresponde a ellos, no a mí. Aunque estoy bastante seguro de que sabemos ser profesionales“, dijo Stephen Curry sobre la discusión entre Draymond Green y el coach de Golden State Warriors.

ver también Nadie lo puede creer en la NBA: Jimmy Butler pidió no jugar con Stephen Curry y compañía

Video: La fuerte discusión entre Green y Steve Kerr en Warriors

Mientras que Draymond Green dijo sobre la discusión con Steve Kerr que “los ánimos se desbordaron y pensé que lo mejor era irme de allí… Era mejor simplemente irme”, el coach de los Warriors señaló que “nos peleamos, obviamente. Discutimos un poco y él decidió volver al vestuario y relajarse”. ¡Video!

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Dejarías ir a Draymond Green por Giannis Antetokounmpo? ¿Dejarías ir a Draymond Green por Giannis Antetokounmpo? Ya votaron 0 personas

En síntesis