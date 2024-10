Oficial: La decisión que tomaron los Lakers con el jugador que se declaró fanático de Stephen Curry

Es una de esas historias que ratifica la narrativa sobre la NBA como algo mucho más allá de ser solo un deporte. Un jugador de Los Angeles Lakers no dudó, se declaró de manera pública fanático de Stephen Curry y no alcanzaron a pasar más de 24 horas cuando el equipo californiano tomó una decisión sobre este basquetbolista.

¿LeBron James tuvo que ver? Seguramente, ‘El Rey’ dio el visto bueno para esta decisión. Los Lakers jugaron el último partido de pretemporada NBA 2024-25 contra Golden State Warriors el viernes 18 de octubre y la determinación fue darles minutos a jugadores que no son titulares. Incluso, Bronny James, el hijo mayor de Bron, fue titular.

En la derrota contra un equipo de los Warriors que le dio descanso a Stephen Curry, la gran figura de Los Angeles Lakers fue Quincy Olivari. El base tuvo una actuación tan buena que los 22 puntos, siete rebotes y dos asistencias que registró terminaron siendo clave para la decisión que tomó el equipo californiano.

Publicidad

Publicidad

Se terminó el partido contra Golden State Warriors y en la cancha del estadio Chase Center se dio un encuentro y una breve conversación entre Olivari y Curry. Aquí había una historia por contar y el jugador de los Lakers lo revelaría todo de una forma tan emotiva que llegó a más de 5.9 millones de reproducciones en Instagram.

Quincy Olivari y Stephen Curry. (Foto: Getty Images e Instagram / @stephencurry30)

“Ese es mi jugador favorito. Lo primero que me dijo fue: ‘Soy un gran admirador de tu juego’; y la verdad es que soy un gran admirador de él. Tenía su camiseta, la firmó dos veces. Solía ​​dormir debajo de esa camiseta. Solía ​​​​querer tanto ser como él. Así que el solo hecho de poder conocerlo, que él pudiera tener algo de respeto por mí y que habláramos en la parte de atrás, me dio un par de sus zapatos y los firmó. Eso significó mucho para mí”, afirmó Quincy Olivari sobre Curry en conferencia de prensa y la decisión Los Angeles Lakers estaba por ser anunciada.

Publicidad

Publicidad

ver también El futuro de Bronny James en la NBA: dónde jugará el hijo de LeBron la temporada 2024-25

Oficial: La decisión de Lakers con el jugador que se declaró fanático de Curry

Luego de la confesión de su admiración por Stephen Curry, Olivari recibió una buena noticia por parte del equipo liderado por LeBron James. “Los Angeles Lakers han convertido al base Quincy Olivari en un contrato doble vía“. Esto quiere decir que el seguidor de ‘El Chef’ podrá jugar hasta 50 partidos de la temporada NBA 2024-25 con los Lakers y también podrá sumar minutos y rodaje en la G-League con el equipo South Bay Lakers. Antes de esta decisión, el futuro del admirador de la estrella de los Warriors era incierto.

¿Cuándo se enfrentan Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en la NBA 2024-25?

Habrá cuatro juegos entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors en la temporada NBA 2024-25. El primero es en una fecha especial. El miércoles 25 de diciembre, día de Navidad, será el primer duelo entre LeBron James y Stephen Curry a las 20:00 ET, mientras que los otros tres juegos serán el sábado 25 de enero (20:30 ET), jueves 6 de febrero (22:00 ET) y jueves 3 de abril a las (21:00 ET).

Encuesta¿Quién terminará en una mejor posición al final de la temporada regular? ¿Quién terminará en una mejor posición al final de la temporada regular? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad