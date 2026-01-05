La temporada regular de la NFL ya llegó a su fin y, como ocurre cada año, comienza el momento más esperado por los aficionados: los Playoffs. Con los clasificados confirmados, las expectativas están puestas en descubrir quién levantará el Trofeo Lombardi dentro de pocas semanas.

Ante este escenario cargado de ilusión e incertidumbre, le consultamos a la Inteligencia Artificial Gemini sobre quién podría ser el próximo campeón. El modelo analizó rendimientos colectivos, cruces, localías y antecedentes recientes para elaborar una proyección completa, desde la Ronda de Comodines hasta el Super Bowl LX, que se disputará el próximo mes.

Cruces y campeón de la NLF según la IA

Según la predicción, la Ronda de Comodines dejará varios duelos históricos y resultados fuertes. En la NFC, Chicago Bears impondría su defensa ante Green Bay Packers, mientras que San Francisco 49ers se tomaría revancha frente a Philadelphia Eagles y Los Angeles Rams haría valer su experiencia ante Carolina Panthers. En la AFC, Los Angeles Chargers, Buffalo Bills y Houston Texans avanzarían tras superar a Patriots, Jaguars y Steelers, respectivamente.

La Ronda Divisional traería las primeras grandes sorpresas. San Francisco eliminaría al mejor sembrado de la NFC, Seattle Seahawks, confirmando su dominio divisional, mientras que Chicago seguiría su camino dejando afuera a los Rams. Del lado americano, Denver Broncos aprovecharía la altura y su solidez para vencer a Buffalo, y Houston Texans daría otro golpe al eliminar a los Chargers en un duelo muy parejo.

En las Finales de Conferencia, la IA anticipa dos partidos de alto voltaje. En la NFC, los 49ers impondrían su jerarquía en Chicago para regresar al Super Bowl, nada menos que en su propio estadio. En la AFC, Denver Broncos frenaría el gran momento de Houston gracias a una defensa dominante y a la experiencia del cuerpo técnico liderado por Sean Payton.

Así, el Super Bowl LX, programado para el 8 de febrero en Santa Clara, California, enfrentaría a San Francisco 49ers y Denver Broncos, en un escenario soñado. Sin embargo, la predicción final de Gemini inclina la balanza hacia Denver, destacando su preparación táctica, el nivel de sus equipos especiales y una defensa capaz de marcar la diferencia en momentos clave.

De acuerdo con el análisis de la Inteligencia Artificial, el partido se definiría en el último cuarto y la capacidad de los Broncos para resistir la presión terminaría siendo decisiva. El campeón proyectado del Super Bowl LX: Denver Broncos.

Denver Broncos en la NFL (Getty Images)

