Los chiefs pierden oficialmente a su veterano entrenador en 2026 cuando el asistente de Andy Reid se une a otro equipo

Se avecinan cambios para los Kansas City Chiefs tras una decepcionante temporada 2025 de la NFL. No solo verán una plantilla diferente el próximo año, sino que también se espera que Andy Reid pierda a miembros de su cuerpo técnico en 2026.

El sábado, Reid y los Chiefs descubrieron que oficialmente perderán a su primer entrenador asistente para la campaña 2026, ya que el entrenador asistente de línea defensiva, Alex Whittingham, se marchará para trabajar en el fútbol universitario.

La Universidad de Michigan anunció las contrataciones de su cuerpo técnico defensivo para 2026, y Alex se convertirá en el nuevo entrenador de apoyadores de los Wolverines en un cuerpo técnico liderado por su padre, Kyle, quien está entrando en su primer año como entrenador en jefe del programa.

Alex ha sido parte del cuerpo técnico de Reid en Kansas City desde 2018, desempeñando diferentes roles y trabajando con prácticamente todas las unidades defensivas durante su largo mandato con los Chiefs.

Whittingham pasó su primer año en Kansas City trabajando con los apoyadores externos antes de pasar a la línea defensiva en 2019. Las siguientes cuatro temporadas entrenó al grupo de apoyadores y en 2024 trabajó con la secundaria.

La etapa de Alex Whittingham con Reid en los Chiefs

Tras comenzar su carrera como entrenador en la NFL con los Chiefs como asistente defensivo, trabajando principalmente con los apoyadores externos tras jugar en esa posición con Utah en la universidad, Whittingham se convirtió en entrenador de control de calidad defensivo en 2019, manteniéndose cerca de la línea defensiva. De 2020 a 2023, trabajó con un grupo de apoyadores que vio a figuras como Nick Bolton y Leo Chenal alcanzar el estrellato.

En 2024, se trasladó a la secundaria al regresar como asistente defensivo, pero en 2025 fue ascendido a entrenador asistente de línea defensiva, una vacante dejada por el traspaso de Terry Bradden Jr. a los Nebraska Cornhuskers.

Whittingham participó en las cinco participaciones de los Chiefs en el Super Bowl bajo la dirección de Reid, celebrando tres títulos en Kansas City. Los Chiefs estuvieron entre los 10 mejores en puntos en seis de sus ocho años con el equipo, incluyendo resultados entre los seis primeros en cada una de las últimas tres temporadas. Además, Kansas City estuvo entre los 12 mejores en yardas permitidas por partido en cada una de las últimas cuatro temporadas con Whittingham en el cuerpo técnico.

La incorporación de Whittingham a Michigan, junto con su padre, podría ser solo el primero de muchos cambios de entrenador en Kansas City esta pretemporada. Si bien Reid reveló su intención de entrenar a los Chiefs en 2026, otros podrían estar buscando otras opciones.

Reid podría perder más entrenadores de los Chiefs en 2026

Con el contrato de Matt Nagy vencido, se espera que el coordinador ofensivo se entreviste para vacantes de entrenador en jefe en la NFL. Los Tennessee Titans se han convertido en un posible candidato, dada la conexión de Nagy con el ex asistente del gerente general de los Chiefs, Mike Borgonzi, ahora gerente general de los Titans. Pero incluso si no consigue un puesto de entrenador en jefe, Nagy podría irse a otro puesto de coordinador ofensivo si se le asignan las responsabilidades de dirigir las jugadas.

El coordinador defensivo Steve Spagnuolo suele ser un nombre codiciado en cada temporada baja, y tras dirigir la unidad de los Chiefs desde 2019, quizás considere la posibilidad de comenzar una nueva etapa en 2025.

Después de no poder llegar a los playoffs por primera vez desde 2014 y terminar 2025 con un récord perdedor, los Chiefs podrían presentarse en 2026 no solo con un roster diferente, sino también con un cuerpo técnico diferente alrededor de Reid.

