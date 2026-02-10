Es tendencia:
¿Cuánto dinero les pagó Bad Bunny a las ”personas árboles” que participaron del show de medio tiempo del Super Bowl LX?

La estrella puertorriqueña protagonizó un inolvidable show que repartió miles y miles de dólares.

Por Lucas Lescano

Bad Bunny fue la estrella principal del Super Bowl LX.
© GETTY IMAGESBad Bunny fue la estrella principal del Super Bowl LX.

El show del medio tiempo que protagonizó Bad Bunny en el Super Bowl de este domingo despertó todo tipo de opiniones. Existieron quienes apoyaron por completo la presentación del puertorriqueño, mientras que otros tanto fueron muy duros con sus críticas, pero lo que está claro es que la puesta en escena fue impresionante, de un espectáculo digno del tipo de evento que se desarrolló, algo que dejó gastos millonarios de manera inevitable.

Una de las particularidades del show de Bad Bunny fueron los múltiples árboles que rodearon su presentación. El artista eligió una escenografía que incluía decenas de árboles, que varios ponían en duda si se trataban de humanos disfrazados o pura decoración. La primera opción era la correcta y largas horas de preparación terminaron por dar como resultado final una muestra inolvidable.

La paga que recibieron los actores que fueron árboles en el show de Bad Bunny

En las últimas horas se confirmó una información central. Según se informó, todos aquellos elegidos para formar para del espectáculo de Bad Bunny trabajaron en ensayos que llegaron a las 70 horas. Este esfuerzo les permitió obtener una importante paga, que incentiva a más de uno a aceptar el trabajo de ser un árbol por ciertos minutos.

El salario de aquellos que representaron a la naturaleza llegó a alcanzar los 1.300 dólares para cada uno, dejando un estimativo de 18,70 por hora. La pregunta que abrió el debate está centrada en si cualquiera aceptaría este rol por esa paga y con tal de ser parte de la fiesta más grande del deporte estadounidense, a la cual está pendiente el mundo entero cuando se lleva a cabo.

Es más que sabido que a miles de espectadores les interesa, mucho más, el famoso show de medio tiempo que el partido en sí. El glamour, la música y el momento de distensión termina pesando más que la competencia que busca encontrar un nuevo campeón de la NFL al final de la temporada.

Donald Trump arremetió contra Bad Bunny tras su show de medio tiempo en el Super Bowl LX: “El peor que jamás he visto”

En síntesis

  • Bad Bunny encabezó el show del medio tiempo que incluyó decenas de árboles humanos.
  • Los extras que interpretaron a los árboles recibieron un pago de 1.300 dólares cada uno.
  • El equipo de producción acumuló un total de 70 horas de ensayos para el evento.
lucas lescano
Lucas Lescano
